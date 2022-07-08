Известный врач из РНПЦ детской онкологии задержана КГБ

Известный врач из РНПЦ детской онкологии задержана КГБ7
- 8.07.2022, 19:01
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Юлия Жаранкова — детский гематолог и иммунолог с 12-летним опытом.
Доктор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Юлия Жаранкова 8 июля была задержана сотрудниками Комитета госбезопасности. Об этом заявили в Свободном профсоюзе.
Как отмечают в СПБ, Юлия является председателем одной из его первичек, входящей в структуру отраслевой профсоюзной организации «Панацея» (а она является членом международных профсоюзов EPSU и PSI). В соцсетях у девушки до сих пор стоит аватарка в поддержку Виктора Бабарико.
Профсоюз сообщает, что данное задержание могло быть не единичным.
Юлия Жаранкова — детский гематолог и иммунолог с 12-летним опытом. Она не раз появлялась в публикациях госСМИ и на радио, а в апреле этого года она выступала с видеолекцией на Республиканской конференции пациентов с первичными иммунодефицитами. Кроме РНПЦ, Юлия работает в медцентре «Нордин».