Белорусского вратаря Ивана Жигалова на драфте НХЛ выбрал «Колорадо Эвеланш»
- 8.07.2022, 23:15
Клуб в этом сезоне выиграл Кубок Стэнли.
Белорусский вратарь Иван Жигалов, выступающий в клубе QMJHL "Шербрук", был выбран в заключительном раунде драфта НХЛ (7 раунд, 32 пик, суммарно 225-й) клубом "Колорадо Эвеланш", выигравшим в нынешнем сезоне Кубок Стэнли, передает pressball.by.
Драфт-2022 проходил в Монреале на стадионе "Белл-центр" — домашней арене клуба "Монреаль Канадиенс". Первый раунд церемонии начался 8 июля в 3:00, выбирать во втором и последующих раундах команды НХЛ начали 8 июля в 18:00.
Первым на драфте выбирали хозяева мероприятия: "Хабс" в прошлом сезоне стала худшей командой НХЛ, а затем выиграла лотерею. Второй пик достался "Нью-Джерси", третий — "Аризоне". Иван Жигалов стал единственным белорусом, выбранным на драфте НХЛ.