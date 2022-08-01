Германия возобновит работу первой резервной угольной электростанции 1.08.2022, 19:59

Ее запустят из-за угрозы энергетического кризиса.

Германия в ближайшее время перезапустит работу резервной угольной электростанции Мерум в Нижней Саксонии. Об этом говорится в публикации DW.

Это будет первая резервная угольная электростанция, которую запустят из-за угрозы энергетического кризиса.

С 14 июля в Германии снова разрешено вводить в эксплуатацию угольные и мазутные электростанции так называемой резервной энергосистемы. Решение перезапустить их является временным и принято в целях экономии природного газа.

Продавать электроэнергию с резервных электростанций, работающих на ископаемом топливе, можно будет до конца апреля 2023 года.

Их временный запуск представляет экономический интерес для операторов электростанций, поскольку оптовые цены на электроэнергию сейчас высоки, в то же время каменного угля на мировом рынке достаточно.

По данным Федерального агентства по сетям, Мерум - пока единственная станция на каменном угле, зарегистрированная для перезапуска.

В июне на базе природного газа в Германии производилось 11,2% электроэнергии.

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