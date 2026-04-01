ФСБ будет следить за трафиком компаний ради выявления VPN 7 1.04.2026, 12:03

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Нарушителей могут лишать аккредитации.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) начнет следить за трафиком на сервисах российских IT-компаний, чтобы выявлять доступ к ним с помощью VPN, сообщили «Коммерсанту» осведомленные источники. По их словам, в случае обнаружения такого доступа ФСБ получит право вносить в Минцифры предложения по лишению аккредитации IT-компаний. Последняя предоставляет бизнесу налоговые льготы: разработчиков освобождают от уплаты НДС, ставка налога на прибыль снижается с 25% до 5%, а также действуют пониженные страховые взносы. Кроме того, сотрудники компаний, прошедших аккредитацию, имеют отсрочку от армии и могут получить IT-ипотеку.

Также Минцифры разработало проект постановления правительства, согласно которому компании могут лишиться права на предустановку своих приложений на устройствах в России в случае, если они будут пропускать VPN-трафик. До этого источники «Коммерсанта» сообщили об идее исключить из доступных при отключении интернета «белых списков» сервисы, на которые можно будет зайти с помощью средств обхода блокировок. Также от мобильных операторов потребовали установить лимит трафика в 15 гигабайт в месяц при использовании VPN. Все это происходит на фоне резкого усиления властями борьбы с обходом блокировок: в начале года Роскомнадзор ограничил работу более 400 VPN-сервисов в России, что на 70% больше, чем за три месяца до этого.

Обсуждаемые меры необходимы, чтобы не допустить введения ответственности для россиян за использование VPN, говорят источники «Коммерсанта». Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее также заявил, что ведомство «против введения административной ответственности» за применение средств обхода блокировок. Однако, по его словам, перед его министерством стоит задача снизить использование VPN-сервисов в стране. Источники «Русской службы Би-би-си» говорили, что за инициативами по ограничению VPN стоит ФСБ.

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