Человек снова летит к Луне впервые за полвека 16 1.04.2026, 12:26

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Фото: Reuters

NASA запускает пилотируемую миссию «Артемида-2».

В среду НАСА надеется отправить с космодрома на мысе Канаверал первую за 54 года экспедицию астронавтов к Луне, пишет Русская служба Би-би-си.

Высадки на поверхность спутника Земли, впрочем, пока не будет: по программе экспедиции «Артемида-2» четверо астронавтов облетят Луну и через десять дней вернутся на Землю.

Высадка на Луну планируется в 2028 году — и затем, регулярно отправляя экспедиции на спутник Земли, НАСА планирует построить там постоянную базу.

Во вторник, на последнем из ежедневных брифингов о предстоящем полете, представители НАСА сказали, что к нему все готово.

Фото: Reuters

Если не помешает погода — облака или сильный ветер (или технические неисправности) — гигантская ракета Space Launch System с кораблем «Орион» стартует 1 апреля в 18.24 по местному времени (01.24 четверга по Минску).

Если попытка старта в среду не удастся, НАСА готово предпринять новые — окно для этого будет оставаться открытым еще в течение шести дней.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Белом доме Бернд Дебюссман-мл., в случае успеха программа «Артемида» добавит политических очков администрации Трампа, на какое-то время объединит всех американцев в гордости за свою страну, а также даст Соединенным Штатам дополнительное преимущество перед Китаем в космической гонке вообще и в потенциальной борьбе за ископаемые ресурсы Луны в частности.

В дальней же перспективе база на Луне, по планам НАСА, должна стать трамплином для полета человека на Марс.

Личный проект Трампа

Американские астронавты впервые высадились на Луну в июле 1969 года, а в последний раз слетали туда в 1972 году.

После этого речь о возвращении на Луну заходила неоднократно, но именно Дональд Трамп на своем первом президентском сроке запустил программу отправки человека на соседние небесные тела.

Правда, подписанная им в 2017 году «Директива номер один о космической политике» поначалу предполагала отправку астронавтов сразу на Марс.

На втором сроке фокус сместился на Луну.

В декабре прошлого года Трамп подписал указ, согласно которому США должны вернуться на Луну в 2028 году и построить там постоянную базу к 2030 году.

Конкуренция с Китаем

В эпоху первых полетов на Луну США боролись за первенство в космосе и престиж на Земле с Советским Союзом. Теперь их главный конкурент — Китай. Пекин планирует отправить тайконавтов на Луну в ближайшие годы.

В том последнем космическом указе Трампа Китай как соперник в лунной гонке не упоминался, но глава НАСА Джаред Айзекман говорит об этой конкуренции открыто.

«Мы имеем дело с настоящим геополитическим соперником, который бросает вызов первенству США в космосе, — сказал Айзекман 24 марта. — В этот раз наша цель не флаги и следы на поверхности. В этот раз наша цель — остаться. Америка больше никогда не отдаст Луну».

«Лунная лихорадка»

Начало освоения Луны может в дальней перспективе привести и к огромной экономической выгоде.

Об этом сказал, в частности, бывший глава НАСА Шон О’Киф в интервью Би-би-си.

«Мы много лет думали, что это просто комок пыли, а потом выяснили, что там есть значительное количество гелия-3», — сказал он, пояснив, что этот изотоп гелия в перспективе может стать термоядерным топливом в реакторах будущего, компактных и с долгим сроком службы.

Кроме того, на Луне есть редкие металлы, такие как литий, платина и другие, а они нужны в производстве земной электроники. Сейчас на рынке этих металлов доминирует Китай, что очень беспокоит администрацию Трампа.

Сколько могут стоить все эти ископаемые ресурсы Луны, сейчас неизвестно, но это может быть совершенно гигантская сумма. Гелий-3, которого очень мало в земной атмосфере, сейчас стоит около 20 млн долларов за килограмм.

Клейтон Своуп, бывший сотрудник отдела науки и технологий ЦРУ, ныне аналитик в американском Центре стратегических и международных исследований, говорит, что одна из целей программы «Артемида» — как раз выяснить поточнее, что может дать Луна.

«Мы пока не можем повесить на Луну ценник в долларах, но от соперничества и конкуренции с Китаем тут никуда не деться», — сказал он Би-би-си.

Чувство гордости и единства

Поколение Дональда Трампа своими глазами видело, как Нил Армстронг в июле 1969 года сделал первый шаг по поверхности Луны. Этот исторический момент навсегда отпечатался в их коллективном сознании.

При этом внутри страны, в США, тогда царил политический раздрай. Американские солдаты погибали в непопулярной войне во Вьетнаме. Борьба за гражданские права была в самом разгаре. Еще была очень свежа память о произошедших в 1968-м убийствах Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. А в Белом доме сидел Ричард Никсон, президент, отношение к которому раскалывало американское общество.

Поколение Дональда Трампа видело своими глазами, как человек оставил первые следы на Луне

Фото: NASA

И при всем при этом от 125 до 150 млн американцев — до трех четвертей населения страны — в тот момент как один смотрели трансляцию высадки членов экипажа «Аполлона-11» на Луну и все вместе гордились своей страной.

Сейчас США снова расколоты, снова воюют — и, как некоторые предполагают, снова именно полет к Луне может дать американцам возможность опять почувствовать себя единой и гордой нацией.

«Космос — это одна из немногих сфер, на достижения в которой американцы разной политической ориентации могут смотреть и радоваться вместе, — говорит специалист по космосу из аналитического Совета международных отношений Эстер Бриммер. — Большинство американцев видят повод для гордости в их космической программе, ее социальное воздействие таково, что она в общем и целом объединяет людей».

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