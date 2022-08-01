На границе Сербии и Косово исчезли все баррикады 1.08.2022, 23:33

Движение возобновилось.

На границе Сербии и частично признанного Косово в понедельник вечером было возобновлено движение по пунктам пропуска после того, как косовские сербы разобрали установленные там накануне баррикады.

Об этом сообщает РТС.

Как сообщают корреспонденты сербского телеканала, было возобновлено движение на обоих пограничных пунктах пропуска – Яринье и Мердар.

В то же время, со стороны Косово началось внедрение анонсированных ранее правил об издании временных удостоверений для владельцев сербских документов.

Напомним, в воскресенье на севере частично признанного Косова местные сербы начали строить баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карточек, которое должно было начать действовать с 1 августа. Также вечером поступали сообщения о стрельбе.

В ночь на понедельник правительство Косова решило на 30 дней отсрочить применение решения при условии, что косовские сербы разблокируют дороги.

Север Косова заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение 2011 года между Сербией и Косовом предусматривало временное – сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки вынудить косовских сербов перейти на косовские документы вызвали массовые протесты. Белград активно поддерживает косовских сербов.

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