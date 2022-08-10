В российском Ейске, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариуполь, прогремели взрывы 4 10.08.2022, 9:57

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Начался пожар на территории нефтехранилища.

На территории города в России разгорелся пожар на территории, где хранились нефтепродукты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в соцсетях распространяется видео и фото после взрывов в российском городе Ейск, расположенном почти напротив Мариуполя через Азов.

Предварительно произошел пожар на территории нефтехранилища.

«Напомню, что Ейск тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске кроме порта есть грузовой авиа терминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным», - подчеркнул Андрющенко.

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