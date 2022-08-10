Крупный город в Зимбабве отказался покупать пожарную технику из Беларуси 10.08.2022, 10:44

Компанией, которой отказали в сделке, владеет друг Лукашенко.

В Булавайо, втором по величине городе Зимбабве, отказались от белорусских пожарных машин. Правительство страны в июне требовало у местных властей потратить часть местного бюджета на дорогую технику из нашей страны, пишет местное издание NewsDay.

В июне в Зимбабве разгорелся скандал после того, как местное правительство спустило в разные города распоряжение о покупке за деньги местных бюджетов 70 пожарных машин из Беларуси общей стоимостью более 32 млн долларов. Это возмутило парламент страны и местные власти некоторых населенных пунктов.

В августе стало известно, что члены городского совета города Булавайо отклонили распоряжение правительства о закупке пожарных машин из Беларуси. Там решили тратить бюджет не на покупку пожарных машин, а «использовать средства для решения других насущных проблем, включая восстановление разрушающейся городской инфраструктуры».

Напомним, скандал с закупкой белорусской пожарной техники на 32 млн долларов случился в июне, а его отголоски слышны до сих пор. Правительство страны спустило в населенные пункты распоряжение о выделении средств на покупку этой техники из местных бюджетов. Однако парламент Зимбабве и местные советы некоторых городов возмутились такому решению. Они заявили, что решение было принято без учета их мнения и что местные бюджеты города тратят на свое усмотрение, а не по указанию сверху.

Покупать пожарную технику в правительстве Зимбабве планировали у компании, которой владеет друг Лукашенко, бизнесмен и почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман. Цена каждой машины 464 296 долларов.

Это решение правительства вызвало горячие споры в парламенте. Представители разных политических партий, а потом и местные советы требовали у правительства объяснений, почему закупка организуется по указанию министерства и по межправительственному соглашению, а не по решению местных органов власти, как это происходит обычно. Они также просили предоставить документы, которые бы доказывали, что для поставок техники проводился тендер.

В прошлом году Зимбабве купило в Беларуси около 11 пожарных машин для борьбы с лесными пожарами. Сделку совершили через дилера по продаже белорусской техники в Африке — арабской компании Aftrade DMCC, одним из совладельцев которой является Александр Зингман. По данным местных медиа, с участием бизнесмена в страну уже поставляли сельскохозяйственное оборудование и автобусы «на десятки миллионов долларов».

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