На какие зарплаты в Европе могут рассчитывать белорусы? 1 10.08.2022, 11:44

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Что предлагают на вакансиях без диплома.

Многих белорусов по-прежнему интересует поиск работы в Европе, тем более, судя по новостям, из-за невозможности выезда мужчин из Украины, Европа нуждается в рабочих. Посмотрели, что предлагают на вакансиях без диплома, пишет «Наша Нiва».

Польша: от 8,5 рубля за час работы

Традиционно наибольшей популярностью среди белорусских гастарбайтеров пользуются соседние Польша и Литва.

Белорусы, которые ищут работу в Польше, могут рассчитывать на оплату по ставке от 15 злотых в час «на руки», что по текущему курсу составляет около 8,5 рубля. Столько в Польше готовы платить разнорабочим на складе.

По словам сотрудников белорусских кадровых агентств, для устройства на такую работу не нужно иметь каких-то особых навыков или владеть польским языком. Выходит, что за месяц труда разнорабочим на складе вы получите «на руки» около 800 долларов. При этом есть места, где обещают платить по 17 злотых в час. Но даже в таком случае ваш месячный заработок будет составлять до 900$.

Чуть больше зарабатывают водители погрузчиков, им наниматели готовы платить по 17—19 злотых в час. Месячная зарплата такого рабочего составляет уже под тысячу долларов.

Как заработать более 1 000 долларов?

Более 1 000 зарабатывают на стройках. Заработная плата строителей довольно существенно отличается от навыков и работоспособности человека.

Тем белорусам, кто хорошо владеет польским языком, доступны вакансии поваров, барменов и администраторов в заведениях питания и гостиницах. Владение польским дает возможность зарабатывать чуть больше, выполняя при этом более легкую работу. Такого рода сотрудникам обещают зарплату в 1 000—1 100 долларов нетто.

Если трудоустраиваться на вышеозвученные вакансии через белорусские кадровые агентства, то в большинстве случаев вы сразу решаете проблему с жильем. Если речь не идет о крупных городах, то, по словам посредников, расходы на крышу над головой будут составлять до 100 долларов в месяц.

За помощь в поиске работы и оформление всех соответствующих документов такие фирмы берут около 150 долларов. Однако награда посредникам за поиск ваканиси — это мелочи по сравнению с тем, сколько стоит записаться в очередь на получение визы. Если ее у вас нет, придется потратить еще около 300$ на ее получение.

Хочешь больше — иди в дальнобойщики

На более высокие зарплаты в Польше могут рассчитывать водители категории С+Е. Водителям фуры обещают зарплаты под 2 000 евро в месяц. Такие же тарифы и у литовских работодателей. Вообще, если не принимать во внимание водителей, перевозящих автомобили или опасные или негабаритные грузы, зарплата водителя-международника составляет 60—75 евро в сутки. Многие белорусские дальнобойщики отмечают, что в последнее время большинство фирм подняло зарплаты на 5—10 евро в сутки.

На бусах, которые подходят под категорию В, водителям платят около 200 злотых в сутки, или около 42 евро. Если к бусу цепляют прицеп, то можно рассчитывать на 250 злотых (около 54 евро), но для этого понадобится категория В+Е. Водители малотоннажников также отмечают, что работодатели повысили суточные ставки на 5—7 евро. Выходит, что за месячную каденцию такие водители получают по 1 200—1 600 евро.

Что предлагают в Литве?

Нередко белорусы едут работать в Польшу или Литву на такси. Зарплаты таксистов в обеих странах приблизительно одинаковы. В зависимости от желания работать, в этой сфере можно заработать от 1 000 до 1 300 евро, если работать на арендном авто. Однако среди наших граждан хватает и тех, кто таксует на собственных машинах.

Среди других вакансий, которые доступны мигрантам — доставщик еды. Так, например, в Вильнюсе, человек, который развозит еду на велосипеде, может зарабатывать 30—40 евро за 5—7 часов рабочего дня. Если есть силы работать больше, то можно зарабатывать и по 45—50 евро. Если работать в Вильнюсе или Клайпеде, то можно обойтись без владения литовским языком. Для такой работы вам хватит русского и английского. Финальный заработок за месяц зависит от вашей работоспособности. Некоторые вообще используют работу по доставке в качестве подработки.

За 4,5—5 евро в час «чистыми» в Вильнюсе можно найти работу посудомойкой в кафе. В целом, низкоквалифицированная работа в Польше и Литве оплачивается приблизительно по одинаковым тарифам.

Не только Польша и Литва

Помимо привычных нам соседних стран, белорусам иногда предлагают работу в Германии, Бельгии, Голландии и даже Венгрии. Венгерские зарплаты особо не отличаются от Литвы и Польши, по крайней мере белорусам там предлагаю работу разнорабочими по тарифам от 800 евро в месяц с бесплатным проживанием.

Куда более приятные суммы обещают за работу в вышеназванных странах Западной Европы. Так, например, автослесарям готовы платить от 1 400 до 2 000 евро, а высококвалифицированным строителям до 2 400 евро в месяц.

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