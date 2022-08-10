Беларусь оказалась в мировых лидерах по повышению цен на овощи и фрукты 4 10.08.2022, 12:04

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Сильнее всего в нашей стране подорожали томаты.

Несмотря на сезон сбора урожая во многих странах мира отмечается рост цен, в том числе и на продовольственные товары.

Аналитики Picodi.com проанализировали рост цен на самые популярные фрукты и овощи и составили рейтинг среди 94 стран мира, пишет thinktanks.by.

Для сравнения стоимости овощей и фруктов аналитики выбрали картофель, помидоры, репчатый лук, салат, апельсины, бананы и яблоки.

Среди 94 стран, что вошли в рейтинг, первое место по общему росту стоимости выше обозначенных продуктов заняла Турция. Условный набор этих фруктов и овощей в период с января по июль 2022 года подорожал на 72,2%. При этом сильнее всего в Турции подорожали томаты: их стоимость выросла на 121%. На втором месте рейтинга расположилась Беларусь, где средний рост составил 33,4%. В Беларуси также сильнее всего подорожали помидоры — 52%. Следующие в списке страны — Россия и Литва с результатами в 27,3% и 24,1% соответственно.

Несмотря на общую тенденцию, в данном рейтинге есть страны, в которых стоимость рассмотренных продуктов снизилась. Лидерами в этом плане стали Доминикана, Эквадор и Боливия. В этих странах стоимость условной фруктово-овощной корзины уменьшилась на 5%, 5% и 8% соответственно. При этом в Эквадоре и Доминикане всё же возросла стоимость салата.

Если же рассматривать каждый продукт отдельно, то яблоки сильнее всего подорожали в Андорре (82%), бананы — в Беларуси (47,7%), а апельсины (50,5%), помидоры (121,6%), лук (72,8%), картофель (84%) и салат (83,7%) — в Турции.

Как уже упоминалось, сильнее всего в Беларуси подорожали томаты. Их средняя стоимость выросла с 4,76 р до 7,23 р, т.е. на 51,9%.

Также ощутимо подорожали бананы: с 3,29 рубля до 4,86 рубля. Менее заметен рост цен на апельсины — 14,5%(с 4,07 рубля до 4,86 рубля). Общая стоимость всех рассматриваемых продуктов в январе составляла 20,84 рубля, а в июле выросла на 33,4% до 28,21 рублей.

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