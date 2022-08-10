Что теперь можно узнать о машинах белорусов и сколько это стоит 1 10.08.2022, 12:14

2,272

Журналисты воспользовались новой базой авто и рассказали о результатах.

На едином портале электронных услуг теперь можно «пробить» автомобиль по VIN. Этот сервис интересовал белорусов довольно давно, только, кроме «картинки», там до настоящего времени мало что было доступно. Теперь автовладельцам представилась возможность узнать важную информацию, правда, за деньги, пишет abw.by?

Что можем узнать

Для начала регистрируемся, причем сделать это можно двумя способами: получить средства электронной подписи или пройти аутентификацию на портале (услуга доступна в личном кабинете). Можно использовать уже существующую электронную почту, аккаунт Google или Facebook. В общем, способы на любой вкус.

Услуг на портале много, но нас интересует раздел «ГАИ, транспорт». Там мы можем узнать информацию о розыске автомобиля по VIN, сведения о прохождении техосмотра и наличии страховки. Это стало возможным за счет объединения баз данных ГАИ, Белорусского бюро по транспортному страхованию и «Белтехосмотра».

Нам нужно знать как можно больше, поэтому заходим в раздел «Предоставление систематизированных сведений об автомобиле». Нажимаем «Заказать» – и нам сразу предлагается услугу оплатить, способов два: ЕРИП и Assist. Цена вопроса 3 рубля 36 копеек.

Пробуем оплатить через ЕРИП. Система присваивает номер заказа, который нужно вставить в соответствующее поле платежной системы. Хронология такая: ЕРИП – Электронное правительство – Личный кабинет ЕПЭУ – Услуги со сборным платежом (или без сборного платежа). Оплачиваем вышеуказанную сумму и ждем, когда в разделе «Мои услуги» вместо «Ожидает оплата» появится «Выполнена». Кликаем рядом на иконку с карандашиком – и получаем результат.

Помимо общих сведений о машине узнаем информацию о розыске, договоре страхования и диагностические сведения (прохождение техосмотра). Можно выбирать соответствующие разделы по отдельности, а можно нажать на «Печать» и получить выписку в формате PDF со всей информацией сразу. Тут выбор за пользователем:

Зачем все это нужно

Покупая машину, мы помимо общего состояния авто смотрим на пробег. Но часто его скручивают, чтобы придать автомобилю более "товарный" вид. Еще покупателя часто интересует, использовалась ли машина в такси. Теперь же информация о пробеге, зафиксированная в результате последнего техосмотра, будет известна из выписки. Что важно, нам также сообщат, для каких целей применялся автомобиль – такси или не такси.

Если таких сведений в системе нет, это повод для покупателя задуматься, почему машина не проходила техосмотр и могла ли она вообще его пройти. Покупать «кота в мешке» никому не хочется.

Сведения о розыске проверит инспектор ГАИ при регистрации сделки, но зачем до этой стадии доходить, если можно узнать все заранее и не тратить время на проблемный автомобиль?

Так что несложно спросить у продавца VIN и, сидя перед компьютером или со смартфоном в руках, узнать важную информацию. Цена вопроса совсем небольшая в денежном выражении, но цена халатности или банальной лени может быть гораздо выше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».