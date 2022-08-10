За сколько в Беларуси можно купить уникальные ретро-автомобили на ходу 10.08.2022, 13:41

Цены на некоторые из них «кусаются».

В Беларуси сложно купить не только новый автомобиль или подержанный в хорошем состоянии. На интернет-площадках есть много объявлений о продаже восстановленных винтажных машин на ходу. Может, стоит рассмотреть для покупки подобный вариант? Правда, цены на некоторые кусаются, но ведь это историческая ценность! Посмотрите, какие есть ретроавто, на которых можно отправляться в путь сразу после покупки, пишет zerkalo.io.

ГАЗ-67 1947 года выпуска продают в Жодино за 25 829 рублей или 10 000 долларов, но можно поторговаться. Это советская военная полноприводная машина с открытым кузовом и вырезами вместо дверей. После войны такие авто использовали не только в армии, но и в милиции, на ней ездили геологи и лесники.

Фото: av.by

Фото: av.by

Продавец отмечает, что автомобиль после идеальной реставрации, все комплектующие — это стопроцентный оригинал. Машина в рабочем состоянии, «сел и поехал». Вот только есть проблема с документами.

Фото: av.by

Москвич 401 в 1950-е стоил девять тысяч рублей, чтобы его купить нужно было отдать почти 15 средних зарплат, которая тогда составляла 601 рубль. Сегодня эту модель 1955 года выпуска с двигателем 1,2 литра продают в Минске за 14 723 рубля или 5700 долларов. Хозяин готов к «разумному торгу».

Фото: av.by

Фото: av.by

В объявлении сообщается, что в авто все оригинальное, кроме радиатора, машина на ходу, готова к эксплуатации.

Этот ГАЗ M-20 «Победа» 1954 года выпуска можно было часто увидеть на ретропробегах, а сейчас он продается в Могилеве за 49 075 рублей или 19 000 долларов. Машина с документами, стоит на учете. Кстати, в конце 1940-х единственный опытный образец этой модели автомобиля с шестицилиндровым двигателем даже снимали в знаменитом фильме «Весна» режиссера Григория Александрова.

Фото: av.by

Фото: av.by

Авто имеет двигатель 2,1 литра. Отмечается, что машина восстановлена полностью «по всем техническим, ходовым вопросам» и обслужена, а поэтому «едет бодро». Покупателю в придачу к авто дадут два комплекта колес (оригинальные и американские хромированные).

Фото: av.by

Mercedes-Benz W110 II 1965 года выпуска продают в Минске за 51 632 рубля или 19 990 долларов, авто не растаможено. Машина приехала из Франции в октябре 2021 года.

Фото: av.by

Фото: av.by

Авто с двухлитровым дизельным двигателем. Продавец пишет, что все детали и комплектующие — оригинальные, и все в автомобиле доведено до идеала. В нем заменили вентилятор печки салона, главный тормозной цилиндр, сальники и пыльники рулевого управления, звуковой сигнал. Светлый кожаный салон и панель находятся в идеальном состоянии.

Фото: av.by

«Горбатый» ЗАЗ 965 «Запорожец», который в свое время дал почувствовать советским людям, что «автомобиль не роскошь, а средство передвижения», сейчас продается в Минске за 18 080 рублей или 7000 долларов.

Фото: av.by

Фото: av.by

В объявлении — модель АЭ Jalta (шла на экспорт) с двигателем 0,9 литра, выпущенная в 1968 году. Модификация Jalta подтверждается заводской маркировкой в номерах кузова. Продавец сообщает, что в авто все в оригинале, есть фото с этапами восстановления.

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