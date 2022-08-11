Миллиардер Абрамович выставил на продажу заводы в США 11.08.2022, 1:00

Роман Абрамович

Он находится под санкциями.

Попавший под санкции Британии и ЕС миллиардер Роман Абрамович начинает демонтаж своей металлургической империи, которой владел больше 15 лет, пишет The Moscow Times.

Evraz plc, в которой Абрамович является крупнейшим акционером с долей 28,64%, объявила в среду, что выставляет на продажу свои ключевые активы — североамериканский дивизион.

Компания ищет покупателей на шесть заводов — три в США и три в Канаде, — которые в прошлом году получили 2,3 млрд долларов выручки и выпустили 1,9 млн тонн стальной продукции, сделав своего владельца - Evraz North America - крупнейшим на континенте поставщиком рельс и труб большого диаметра.

«Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», — говорится в сообщении Evraz. Бумаги компании, которая в мае попала под британские санкции, рухнули на 87%, прежде чем биржи запретили ими торговать.

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию, которая разрешает продажу североамериканского дивизиона Evraz. Тем не менее, возможная сделка потребует одобрения на уровне регуляторов на предмет соответствия санкционному режиму, предупреждает компания.

Абрамович, некогда богатейший человек России, пытался избавиться от доли в Evraz, но тщетно, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. Невозможна для него и продажа роскошной недвижимости в Великобритании, где Абрамович жил более 10 лет. С начала года миллиардер потерял 40% состояния, которое на начало августа оценивалось в 10.2 млрд долларов.

«Даже если предположить, что санкции (с Абрамовича) снимут, ему будет очень сложно вернуться в Великобританию и Евросоюз, — говорит Лиана Семчук, аналитик по Евразии в консалтинговой компании Sibylline. - Ему придется строить империю заново где-то еще».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».