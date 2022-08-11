В Минске выставили на продажу квартиру в легендарном доме для «партийной элиты» 11.08.2022, 9:14

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По соседству некогда проживал Кебич.

Недвижимость в домах для «советской партийной элиты» редко попадает в свободную продажу. Тем более ценна наша находка: на площадке Realt появилось объявление о продаже двухкомнатной квартиры в «статусном» доме. Адрес жилья − Минск, переулок Броневой, 4. Эта кирпичная пятиэтажка хорошо известна минчанам старшего поколения — в доме рядом с парком Горького в разные годы жили председатели Совета министров БССР и другие «официальные лица». Журналисты рассмотрели предложение подробно.

Итак, сейчас в доме 1967 года постройки продается двухкомнатная квартира площадью 59.9 квадратных метров. Находится жилье на 3-м этаже.

В квартире — две раздельные комнаты, совмещенный санузел, 12-метровая кухня, лоджия и потолки по 3 метра.

В помещениях сделан ремонт, на полу — паркет, на стенах — обои, на кухне и в санузлах — плитка. Сообщается, что квартира продается с мебелью.

Что касается самого легендарного дома, то пятиэтажка на 44 квартиры была построена в конце 60-х годов. О тех, кто в разные годы проживал в Броневом переулке, 4 красноречиво рассказывает фасад здания. Память о жильцах увековечена в мемориальных досках. Квартиры тут имели сразу несколько бывших председателей Совета министров БССР. Среди них − Николай Авхимович, Тихон Киселев, Александр Аксенов, Владимир Бровиков, Михаил Ковалев и Вячеслав Кебич. Также тут жили первый зампред Совета министров БССР и заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР Владимир Лобанок и председатель Президиума Верховного Совета БССР Сергей Притыцкий.

Ремонт в продаваемой квартире, вероятнее всего, был сделан уже в наши дни. На фото можно заметить колонны, люстры, подвесные потолки и барную стойку.

В объявлении объект описан лаконично: «Светлая и большая квартира с отличной планировкой. Хороший ремонт, дорогая мебель. Дом, является статусным, строился сугубо для партийной элиты».

Стоимость двухкомнатной квартиры — 179,9 тысяч долларов.

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