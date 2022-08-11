В Беларуси ввели новые правила перевода, отчисления и восстановления детей в школах и детсадах 11.08.2022, 9:54

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Постановление вступает в силу с 1 сентября.

На Национальном правовом интернет-портале 11 августа было опубликовано постановление Совета министров № 516. Этот документ утвердил положение, которое регламентирует порядок перевода детей из одного образовательного учреждения в другое, отчисления их с целью такого перевода и восстановления после отчисления.

Положение касается детей, которые получают дошкольное, общее среднее, специальное (для детей с особенностями развития) или дополнительное образование для детей и молодежи.

Так, если родители по своей инициативе забирают ребенка из детского сада, чтобы отдать в другой, то зачисление в новый сад производится при наличии свободных мест в соответствующей возрастной группе.

Если ребенок или его родители хотят перейти в другую школу или другое учреждение дополнительного образования, то его отчисление и перевод производятся при наличии свободных мест в соответствующих классах, группах, кружках, наличии группы нужного профиля в школе искусств, возможности успешного продолжения обучения и воспитания. От новой школы или учреждения надо получить письменное согласие на перевод к ним (прошение обязаны рассмотреть за пять рабочих дней) и приложить этот документ к заявлению на имя директора своей школы о переводе. Директор в таком случае не имеет права отказать в переводе ученика и должен оформить приказ. После этого в течение пяти дней ученикам должны выдать справку об обучении, а тем, кто старше 9-го класса, и свидетельство о базовом образовании.

Если родители школьника или воспитанника кружков хотят перевести его в пределах своего учреждения на другую форму получения образования, то подают заявление на имя директора. Такой перевод осуществляется, как правило, в период каникул.

А вот если детей нужно перевести из-за закрытия, реорганизации учреждения образования и по подобным причинам, это может быть сделано в любое время года, переводят в таком случае туда, где есть соответствующие места, с согласия родителей.

Если ребенок был досрочно отчислен из школы или кружка, то для его восстановления с целью продолжения обучения нужно будет предоставить медсправку, справку об обучении или справку об освоении программы специального образования. Восстановиться можно в любое время года. Директор в течение пяти дней зачислит ребенка или выдаст отказ. Отказать в восстановлении в школе могут, если в нужном классе нет мест или программы сильно расходятся и невозможно успешно продолжать обучение. В школах искусств также могут отказать при отсутствии нужного профиля обучения.

Кроме того, директор учреждения, куда хотят перевести ребенка или куда поданы документы на его восстановление, имеет право назначить собеседование с учеником в случае, если у того плохие оценки по отдельным предметам или если имеется сильное расхождение программ.

Постановление правительства вступит в силу 1 сентября. Разъяснять новые правила уполномочено Министерство образования.

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