Россияне до сих пор не понимают, что произошло на их авиабазе в оккупированном Крыму 1 11.08.2022, 11:40

1,938

Спутниковые снимки подтвердили сообщения Воздушных сил Украины.

Российские официальные лица по-прежнему сбиты с толку атакой 9 августа на авиабазу Саки во временно оккупированном Крыму, более чем в 225 км от российских позиций, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь самолетов и несколько зданий. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 10 августа.

В ISW отмечают, что спутниковые снимки подтвердили сообщения Воздушных сил Украины о том, что в результате атаки на авиабазу было уничтожено не менее восьми российских самолетов, что противоречит утверждениям России о том, что взрывы не повредили ни одного самолета и не были результатом нападения.

Российские СМИ публикуют противоречивые истории об инциденте в Новофедоровке:

- по версии минобороны России, боеприпасы на складе на аэродроме взорвались по неосторожности, а не в результате нападения, и ни один самолет не пострадал;

- российские военные блогеры предположили, что взрывы были вызваны либо халатностью и несоблюдением правил техники безопасности, либо стоянку самолетов атаковал коптер с небольшой бомбой.

По мнению экспертов ISW, противоречивая информация в российском медиапространстве указывает на то, что либо должностные лица минобороны РФ имеют конкурирующие теории о взрывах в Крыму и делятся ими со СМИ, либо Кремль не скоординировал свою информационную операцию по отрицанию того, что Украина провела успешную атаку в таком глубоком тылу россиян.

«Российские военные на авиабазе, вероятно, уже знают, что произошло, но, возможно, еще не понимают, как и откуда именно нанесли удар украинские войска», – полагают аналитики ISW.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».