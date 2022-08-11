COVID-19 поразил Ким Чен Ына 4 11.08.2022, 13:20

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Ким Чен Ын

Появилась информация о тяжелой болезни диктатора.

Правитель КНДР Ким Чен Ын переболел ковидом. Об этом говорится в опубликованном в четверг агентством ЦТАК заявлении младшей сестры диктатора КНДР Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.

«Он был тяжело болен, у него и была высокая температура», — отметила она.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что лидер КНДР был одним из десятка миллионов северокорейцев, столкнувшихся с новым коронавирусом.

Ранее Ким Ё Чжон в распространенном заявлении пригрозила южнокорейским властям уничтожением в случае попыток занести коронавирус в страну. Она пояснила, что «злокачественный вирус» распространяется с помощью листовок и вещей, которые поставляются из Южной Кореи в КНДР. Замглавы ЦК Трудовой партии Кореи также добавила, что несколько вариантов ответа уже находятся на рассмотрении.

Накануне Ким Чен Ын заявил, что в КНДР «победили COVID-19».

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