Страшный удар по психике Путина 7 11.08.2022, 14:26

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По сути деоккупация Крыма уже началась.

Эксперты проанализировали подробности взрывов на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму. Они подытожили, сколько уничтожено техники, чем стреляли и как дальше могут развиваться события.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, по сути деоккупация Крыма уже началась.

В Новофедоровке базировался 43-й истребительный авиационный полк страны-агрессора, который бомбил мирные украинские города. В его составе были истребителей Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

«Этот аэродром в первую очередь использовался для нанесения ударов по Херсонской и Запорожской областей», - заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Эксперты считают взрывы в Крыму переломным моментом в войне России против Украины.

«Военные объекты Российской Федерации в Крыму уязвимы, и скрыть это уже невозможно», - заявил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXІ».

Однако кремлевские пропагандисты поспешили опять все списать на брошенный окурок или головотяпство. А российское Минобороны вообще заверило, что никакая техника не пострадала. Правда, вранье выдают масштабы произошедшего - в километре от взрывов не осталось целых окон в домах.

10 августа украинская сторона подтвердила: одним махом уничтожены 9 вражеских истребителей. Однако сам удар по российской базе Украина отрицает. Украинское Минобороны и вовсе троллит российских агрессоров, напоминая «о запрете курения в неустановленных местах».

У каждой из сторон есть свои основания отрицать удар Украины по стратегическому объекту России. Для Кремля обвинить Украину - это значит расписаться в своей беспомощности.

В любом случае военные аналитики осторожно сходятся во мнении: взрывы в Новофедоровке - не случайность. Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию о случайном пожаре, но не исключает ни диверсию, ни ракетный удар.

Тут одни аналитики предполагают, что удар по аэродрому оккупантов в Новофедоровке был нанесен ATACMS. Другие же эту информацию опровергают, утверждая, что это мог быть украинский ракетный комплекс «Гром-2», дальность которого достигает 280 километров.

«Я не исключаю и другого более фантастического сценария, а именно применения «Грома-2». Это оперативно-тактический ракетный комплекс, который достаточно долгое время разрабатывался в Украине при инвестициях Саудовской Аравии», - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Разнести в пух и прах российскую базу украинцы могли и модифицированным «Нептуном», который уже показал себя на деле в случае с крейсером «Москва». Но сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Нельзя исключить и диверсии с помощью беспилотников. Но чем бы не атаковали, этот удар по базе в Крыму - личная пощечина Путину.

«Разгром авиабазы в Саки - это страшный удар по психике Путина и его российскому имиджу», - говорит политолог Виктор Небоженко.

9 августа прозвучала серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму.

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