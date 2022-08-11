ВСУ ударами по мосту возле Каховской ГЭС окончательно отрезали оккупантов от снабжения 6 11.08.2022, 15:08

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Тяжелая техника проехать больше не сможет.

Удары Вооруженных сил Украины по мосту возле Каховской ГЭС на Херсонщине были очень эффективны. Они лишили российских оккупантов возможности продолжать переброску оружия и продовольствия на правый берег, ближе к линии фронта.

Об этом 24 каналу заявил депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань. Он отметил, что тяжелая техника проехать по подбитому мосту больше не сможет.

«Последнее попадание по мосту Каховской ГЭС как раз и стало тем фактором, который сделал невозможным поставки тяжелого оружия и техники. Мы видим, что легкий транспорт там проехать может, но поставки тяжелой техники и вооружения сегодня невозможны», – сказал Хлань.

То есть батальонно-тактические группы ВС РФ, которые находятся в указанном районе, будут без подкрепления и возможности доставки продовольствия.

Тем временем ВСУ очень мощно работают авиацией именно по правому берегу, что стало возможно благодаря уничтожению систем ПВО оккупантов, добавил Хлань.

Напомним, что 10 августа защитники Украины нанесли удар по мосту в районе Каховской гидроэлектростанции. Наши бойцы заверили, что удар был точным и аккуратным.

В ОК «Юг» подтвердили удары по этому мосту, заявив, что ВСУ удерживают огневой контроль над транспортно-логистическими путями во временно оккупированной части Херсонской области.

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