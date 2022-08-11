Rzeczpospolita: Крымский мост – ахиллесова пята Путина 4 11.08.2022, 17:49

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Украинцы откровенно демонстрируют, что возвращаются в оккупированный Крым.

Мост, соединяющий украинский полуостров с Россией, символизирует возвращение Москвы к империализму, и если с ним что-нибудь произойдет, это уже нельзя будет объяснить нарушением правил противопожарной безопасности.

Новофедоровка в оккупированном Крыму расположена в более чем 250 километрах от ближайшей позиции украинской армии. Ни один вид оружия, который есть у Украины, не способен преодолеть такое расстояние. Запад, по крайней мере, официально, тоже не передавал украинцам ракет, которые могли бы уничтожить цель так далеко.

Но все же российскую авиабазу в Новофедоровке кто-то взорвал , пишет польское издание Rzeczpospolita. Сгорел десяток истребителей и склад боеприпасов. И все это на глазах туристов, беззаботно читавших в своих смартфонах о войне, загорая на крымском пляже неподалеку. Многие из них впервые в жизни увидели такой мощный взрыв своими глазами.

В Москве знают правду, поэтому предпочитают утверждать, что взрывы произошли из-за нарушения правил противопожарной безопасности. Остальные версии объяснения событий даже не рассматриваются, потому что это было бы поражением для российской системы ПВО.

« Зачем сеять еще большую панику? Перед знаменитым Крымским мостом близ Керчи и так выстраиваются очереди отдыхающих, желающих поскорее вернуться в Россию. Ведь они понимают, что если украинцы взорвут мост, они застрянут на полуострове », – говорится в статье.

Лучше ли охраняют мост, соединяющий Керчь и российскую Тамань, чем военную авиабазу? Этот вопрос Владимир Путин, наверное, сейчас задает своим генералам. Кроме Кремля, это единственное место в России, где, наверное, не может произойти случайное «нарушение противопожарной безопасности». Никто на это просто не купится. Строя этот мост в 2014 году, Путин демонстрировал миру, что он «восстанавливает российскую силу» и что при его правлении Россия «встает с колен».

Учителя и врачи не получили повышения зарплат, среднестатистическим россиянам пришлось затянуть ремни и меньше есть, зато мост стоит. Потому что это не просто мост, это символ империи, которую строит Путин.

«Если бы его взорвали, как Антоновский мост в Херсоне, это стало бы самым большим имиджевым поражением Путина с начала его правления. А еще болезненным поражением прославленной пропагандой российской армии», – пишет издание.

Скорее всего, в таком случае не обошлось бы без очередной речи, во время которой Путин повысил бы ставки и объявил всеобщую военную мобилизацию , формально объявив войну Украине. Однако украинцы, похоже, этого не боятся и откровенно демонстрируют, что возвращаются в оккупированный Крым. Они предупреждают российских военных, что в местах, где есть взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы, нельзя курить.

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