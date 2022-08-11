В Польше самая низкая безработица за последние 32 года 6 11.08.2022, 19:49

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Поляки начинают осваивать работы, на которые раньше почти не обращали внимания.

Показатель безработицы в Польше в июле составил 4,9%. Это самый низкий показатель за все время с момента падения коммунистического режима и начала рыночных реформ в стране. Об этом сообщает аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Министерство семьи и социальной политики Республики Польша.

Томаш Богдевич, генеральный директор Gremi Personal отмечает, что по сравнению с 2021 годом, спрос на вакансии в агентстве со стороны поляков увеличился на 9%, даже на позиции, традиционно занимавшиеся работниками из Украины.

Этому росту несколько объяснений: первое — подорожание жизни в Польше, высокая инфляция (по прогнозу Еврокомиссии годовая инфляция в Польше составит 12,2%) и рост ставок по ипотеке.

«Также мы замечаем, что поляки начинают осваивать работы, на которые раньше почти не обращали внимания, например, работа в пищевой промышленности и в логистике. Определенный парадокс в том, что при условных сложностях для экономики обычно уровень безработицы растет, а мы видим обратный процесс, когда уровень безработицы рекордно сокращается», — добавил Богдевич.

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