Белорусские сигареты везли в Польшу под видом угля 1 11.08.2022, 20:09

Фотофакт.

Польские таможенники перехватили белорусские сигареты на литовско-польской границе.

Грузовой автомобиль, следующий из Литвы, остановили в районе Будзиски. В документах было указано, что в автомобиле перевозится уголь, но за мешками с углем таможенники обнаружили мешки с сигаретами.

Было изъято 170 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в 2,5 млн злотых (более 550 тысяч долларов). Если бы товар попал на рынок, бюджет Польши потерял бы 883 тысячи долларов, сообщает польская таможня.

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