Как Украина реагирует на обстрелы с территории Беларуси 1 11.08.2022, 22:53

1,998

Киев фиксирует все факты.

Министерство иностранных дел Украины реагирует нотой протеста на каждый обстрел россиян с территории Беларуси для фиксации участия в агрессии. Об этом заявил министр иностранных дел Украиын Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в четверг, 11 августа.

«Мы поддерживаем функционирование очень четкого механизма на каждый обстрел с территории Беларуси. Мы реагируем соответствующей нотой протеста. Мы делаем это для фиксации соответствующих фактов, которые рано или поздно будут использованы для подтверждения предоставления Беларусью своего пространства для осуществления российской агрессии против Украины», — сказал Кулеба.

Белорусские дипломаты эвакуировались из Киева в первые недели войны и с тех пор не возвращались, добавил он.

«Хотя юридически посольство продолжает работать», — отметил министр.

Напомним, в Гомельской области Беларуси на военном аэродроме Зябровка этой ночью произошло возгорание техники.

Отметим, Беларусь передала аэродром Зябровка под полный контроль России еще в начале июля. Там обустроена российская военная база и сосредоточено большое количество техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».