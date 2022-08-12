Еще один самолет РФ вошел в зону ПВО Аляски

Еще один самолет РФ вошел в зону ПВО Аляски1
- 12.08.2022, 7:37
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Это уже третий инцидент за неделю.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в четверг сообщило об еще одном, третьем случае, когда российский военный самолет залетал в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски.
Об этом сообщает CNN.
В командовании отметили, что третий инцидент произошел между 8 и 10 августа, но отказались приводить подробности.
Там также распространили фото одного из предыдущих инцидентов, на котором виден российский самолет Ил-20.
Накануне NORAD сообщило о двух активных попытках разведывательных самолетов России проводить полеты в зоне ПВО Аляски.
Уточняется, что российская авиация не вошла в суверенное воздушное пространство США или Канады.