Танк Т-72, радиолокатор 92Н6Е и боеприпасы: какую технику уничтожил взрыв на аэродроме в Беларуси 1 12.08.2022, 7:41

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Поступает также информация, что в результате взрывов в Зябровке есть пострадавшие.

В Беларуси на аэродроме в Зябровке возможно был уничтожен танк Т-72, РПН 92Н6Е и боеприпасы, сообщает УНИАН.

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» получила сведения, что в результате вчерашних взрывов на аэродроме «Зябровка» возможно был уничтожен ряд техники, которая дислоцировалась на военном аэродроме и рядом с ним.

«Согласно пока неподтвержденным данным, ночью произошло возгорание танка Т-72 и сдетонировал боекомплект, уничтожив около 10 боеприпасов. Подтверждением этой информации является факт, что сегодня днем в районе 11:00 в направлении Зябровки было замечено движение МАЗа ВС РБ с надписью «разминирование», - говорится в сообщении группы.

Помимо этого, онлайн-журнал Defence Blog со ссылкой на свой источник в разведке сообщил, что ночью в Зябровке взорвался российский радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 92Н6Е.

«В свою очередь это означает, что если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными, потому что РПН является частью комплекса ЗРК. Так как именно РПН обнаруживает цель и берет ее на сопровождение, то есть позволяет понять, куда вообще стрелять ракетой. Кроме того, поступает и неподтвержденная информация, что в результате взрывов в Зябровке есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

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