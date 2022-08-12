В Мексике дайвер обнаружил редкое животное-призрак 12.08.2022, 8:32

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Ныряльщику удалось снять на видео странное прозрачное существо.

Ныряльщик Педро Валенсия сделал любопытное открытие во время ночного заплыва у берегов мексиканского острова Косумель. Он заметил странное существо и поначалу думал, что это не одно, а несколько разных животных, взаимодействующих как единое целое. Об этом сообщает Mirror.

Эту хрупкую и очень редкую группу организмов называют сифонофорами.

«Я плавал в поисках интересных морских обитателей, чтобы их запечатлеть, и заметил нечто большее, по сравнению с другими частями, которые плавали вокруг него», — рассказал Валенсия в интервью журналистам.

This syphonophores caught a fish on one of its stingy bits! pic.twitter.com/frythdmt6y — FS (@Ftworld111) August 11, 2022

«Подплыв ближе, я увидел, что это сифонофор, к которому прилипла рыба», — объяснил 34-летний инструктор по дайвингу. В дальнейшем он понял, что рыба не плавала самостоятельно, сифонофор собирался ее съесть. Эти животные — хищники, которые питаются ракообразными и мелкой рыбешкой.

Эти животные — хищники, которые питаются ракообразными и мелкой рыбой.

На сделанных кадрах светящееся существо-призрак плывет по воде и тянет за собой безжизненную рыбу.

По словам Валенсии, это было крайне необычно, рыбы часто используют медуз в качестве защиты, но не сифонофоров, это не симбиоз, а скорее отношения по типу хищник-жертва.

После того, как автор поделился своей находкой в сети, его словам нашли подтверждение. Общее мнение сводится к тому, что это была рыба, которую поймал сифонофор.

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