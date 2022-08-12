Большая порка для Путина

Большая порка для Путина4
- Антон Геращенко
- 12.08.2022, 8:44
- 4,544
О позоре Кремля доложили всем его союзникам.
Взрыв военного аэродрома в Саках, стал для путина большим ударом, чем потопление крейсера «Москва».
Как в материальном плане, (вред который наносили своими ударами 30 бомбардировщиков, был гораздо больше полубесполезного старого корыта) так и в моральном - беззащитность важного военного объекта была показана на всю Россию и на весь мир.
А истошные вопли - «Мама, мамулечка! Надо сваливать отсюда!», вместе с истерикой орков, толпами тянущихся в пробках через Крымскйи мост, доставили немало позитивных эмоций миллионам украинцев уже 6 месяц живущих под постоянными ударами ракет.
Уверен, что про позор Путина докладывали всем его союзникам - и Си Цзиньпиню и Аятоле Хаменеи и даже Ким Чен Ыну.
И даже самые упоротые ватники, смотря на клубы дыма над Евпаторией начали подозревать, что «специальная военная операция» идет совсем не плану.
В результате сегодня стало известно об увольнении командующего Черноморским флотом РФ - подонка и военного преступника адмирала Игоря Осипова.
Его заменит другой подонок - вице-адмирал Виктор Соколов.
Антон Геращенко, «Фейсбук»