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Большая порка для Путина

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  • Антон Геращенко
  • 12.08.2022, 8:44
  • 4,544
Большая порка для Путина

О позоре Кремля доложили всем его союзникам.

Взрыв военного аэродрома в Саках, стал для путина большим ударом, чем потопление крейсера «Москва».

Как в материальном плане, (вред который наносили своими ударами 30 бомбардировщиков, был гораздо больше полубесполезного старого корыта) так и в моральном - беззащитность важного военного объекта была показана на всю Россию и на весь мир.

А истошные вопли - «Мама, мамулечка! Надо сваливать отсюда!», вместе с истерикой орков, толпами тянущихся в пробках через Крымскйи мост, доставили немало позитивных эмоций миллионам украинцев уже 6 месяц живущих под постоянными ударами ракет.

Уверен, что про позор Путина докладывали всем его союзникам - и Си Цзиньпиню и Аятоле Хаменеи и даже Ким Чен Ыну.

И даже самые упоротые ватники, смотря на клубы дыма над Евпаторией начали подозревать, что «специальная военная операция» идет совсем не плану.

В результате сегодня стало известно об увольнении командующего Черноморским флотом РФ - подонка и военного преступника адмирала Игоря Осипова.

Его заменит другой подонок - вице-адмирал Виктор Соколов.

Антон Геращенко, «Фейсбук»

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