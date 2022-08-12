«Сейчас такие цены, с ума сойти»: Как белорусы собирают детей в школу 12.08.2022, 10:27

До нового учебного года осталось менее трех недель.

Белорусы вместе со своими детьми вовсю готовятся к 1 сентября – покупают ручки, тетради, портфели. Intex-press.by поговорил с жителями Барановичей и узнал, все ли они уже приобрели, сколько потратили и на чем сэкономили.

«Только на канцелярские товары ушло примерно 160 рублей»

У жительницы Барановичей Ольги двое детей – десятиклассница Анастасия и третьеклассник Руслан.

По ее словам, готовиться к новому учебному году они начали еще… с апреля.

– Решили покупать все постепенно, чтобы суммы не сильно били по семейному бюджету. А с зарплатой в 650 рублей это достаточно трудно, – поясняет Ольга.

На данный момент Ольга купила детям все необходимые канцелярские принадлежности: младшему – по списку, а старшей – исходя из того, что есть, а чего не достает. Только на эти «мелочи», отмечает женщина, ушло примерно 160 рублей.

– Ручки, карандаши и прочее я покупала в одном из специализированных магазинов нашего города. Магазины низких цен я даже не рассматриваю, ведь этой канцелярией будут пользоваться мои дети, и хочется, чтобы все было качественное, – отмечает Ольга. – Я не вижу смысла брать подешевле, и чтобы в пачке из 10 ручек в итоге нормально писала только одна… Лучше я заплачу больше, зато эти вещи дольше прослужат. И я не буду бегать каждый месяц покупать что-то заново.

Что касается школьной формы, то, по словам белоруски, руководство школы еще окончательно не определилось, какой она должна быть.

– Сначала нам сообщили, что придется покупать какой-то значок за 2,5 рубля, и я успела заказать три штуки. Потом оказалось, что значки уже не нужны, – рассказывает Ольга. – В итоге уже середина августа, а никаких уточнений по цвету формы и покупке какого-то другого аксессуара или элемента нам еще не дали.

Несмотря на это, горожанка купила на рынке младшему ребенку две пары брюк за 45 и 50 рублей, белую рубашку за 42 рубля, а также обувь – туфли за 155 рублей (на акции) и босоножки за 74 рубля в магазине одного белорусского бренда. Кроме того, взяла спортивный костюм на физкультуру за 40 рублей.

Старшей дочери Ольга приобрела в обувном магазине лоферы за 75 рублей и на рынке две пары брюк за 50 и 65 рублей.

– Нам осталось купить старшей спортивный костюм, кроссовки, туфли, младшему жилетку, а также каждому по гольфику, теплому джемперу на осень и прочую мелочь из нижнего белья и носков, – рассказывает женщина. – На это все планирую отдать минимум 600 рублей.

Итоговая сумма, по подсчетам Ольги, составит примерно 1500 рублей. И это с учетом того, что у ее школьников с прошлого года остались портфели.

Она отмечает, что цены на многие школьные товары выросли, по сравнению с прошлым годом. А самым сложным было найти туфли для сына – пришлось объездить много барановичских магазинов.

– Цены просто сумасшедшие! Причем обувь не всегда кожаная, только стелька в ней, – говорит Ольга.

По ее мнению, начинать сборы к школе нужно заранее, ведь собрать двоих за один месяц просто нереально:

– А если у кого-то трое детей? Вообще не представляю! Вы только список всего того, что нужно к школе купить, посмотрите. Только за набор обложек для книг отдашь около 10 рублей.

«Хорошо, что в первый класс портфель не нужен»

Сын Екатерины Корольчук – Платон – в этом году идет в первый класс. Готовиться к 1 сентября горожанка начала совсем недавно, в августе.

– Пока я не спеша покупаю что-то по мелочи: фломастеры, карандаши, ручки. Времени ездить и что-то целенаправленно выискивать у меня нет, – рассказывает Екатерина. – По поводу школьной формы нам сказали, чтобы покупали костюмы в темно-синем, черном цвете, и чтобы у сына обязательно было двое штанов и две рубашки на смену.

В качестве отличительного элемента в школе, по словам горожанки, планирует ввести значок с эмблемой учебного заведения. Но каким он будет и сколько придется за него заплатить, пока неизвестно.

– В конце августа будет родительское собрание, на котором нам должны уже рассказать все остальные нюансы по одежде, – поясняет Екатерина.

Пока же она купила для сына в одном из магазинов одежды две пары брюк – темно-синие и черные, а также две рубашки, пиджак и туфли. На все это ушло около 400 рублей.

Екатерина говорит, что предпочитает закупаться в больших магазинах, где можно спокойно посмотреть, потрогать и с комфортном примерить понравившиеся вещи, а не ходить на рынок или заказывать через интернет.

– Нам осталось купить белую майку на физкультуру, шорты или спортивные штаны, кеды, чешки. Также нужно приобрести еще канцелярию по выданному нам списку. Список достаточно внушительный. Думаю, что на это все уйдет еще около 300 рублей, – рассказывает Екатерина. – Хорошо, что в первый класс сейчас портфель не нужен.

Горожанка отмечает, что цены на школьные товары, в сравнении с прошлым годом, выросли. В детский сад был похожий список с той же канцелярией, поэтому ей есть с чем сравнить.

– На одежде мы не экономим, а вот канцелярию стараемся искать дешевле. Смотрели в магазинах низких цен, где товары дешевле едва ли не в три раза, – рассказывает Екатерина. – По мне, качество достаточно приемлемое. К примеру, те же фломастеры за 2 рубля прослужили сыну так же, как и купленные за 5 рублей.

Самое сложное в сборах к школе, по мнению горожанки, это ходить с сыном по магазинам и примерять на него одежду, которую «ребенок ни в какую не хочет надевать».

– Ребенок, который идет в первый класс, не понимает, почему он должен примерять черные брюки и пиджак, а не оранжевую байку или модные штаны. У них нет понимания, зачем нужна школьная форма, – говорит Екатерина. – А в целом, никаких трудностей нет – в магазинах есть все на любой вкус и цвет. Главное, чтобы были деньги в кошельке.

«Собрать троих детей очень сложно»

У многодетной мамы Анастасии трое школьников, которые в этом учебном году пойдут в 3, 6 и 9 классы. Детей женщина растит одна, родителей и мужа нет.

Анастасия не скрывает, что сборы к школе даются ей очень тяжело. Около пяти лет назад ей даже пришлось взять кредит в банке, так как денег, чтобы собрать детей к 1 сентября, попросту не хватило.

– Готовиться к сентябрю я начала еще с июня, постепенно покупая самое необходимое. Начала с мелочевки – нижнего белья, носочков, колготок. Кажется мелочь, а купить все за раз очень сложно, – говорит Анастасия. – Также купила различные школьные принадлежности. За все вышло около 350-400 рублей.

Что касается одежды, то, по словам женщины, у детей осталось много хороших вещей с прошлого года. Нужно лишь докупить рубашки, чтобы дети пришли нарядными на линейку 1 сентября.

– Сейчас придумали эту новую школьную форму… Сказали, что нужна одежда серого, синего, белого цвета. Из-за этого некоторые вещи придется покупать заново, хотя, к примеру, у моей младшей девочки есть теплая розовая кофточка. Но в школе сказали «носить нельзя» и все тут, – возмущается Анастасия. – А у сына есть рубашка с прошлого года – белая с синими полосками, но такую рубашку тоже уже нельзя.

По словам горожанки, из отличительных элементов в их школе будут значки с эмблемой, которые ввели еще в прошлом учебном году. У детей они сохранились, и докупить значок, который стоил около 3 рублей, пришлось только старшему сыну.

– Значки мне вообще не нравятся, потому что они на булавках. Постоянно протыкаешь иглой одежду, и вещи от этого быстрее портятся, – рассказывает Анастасия. – Также в школе будут галстуки для мальчиков – их я еще не приобрела. А какой отличительный элемент одежды будет у девочек, пока речи не шло.

Женщина отмечает, что не преследует цель на всем сэкономить, потому что чем ниже цена – тем хуже качество.

– Конечно, много чего можно купить к школе в магазинах низких цен, но мне важно хорошее качество, а там его нет. Также я пыталась заказывать что-то в интернет-магазине, но вещи по качеству приезжают оттуда разные. Что-то беру на барановичском рынке, – говорит женщина. – Многие говорят, что в этом году в Минске можно много чего приобрести дешевле, чем у нас. Поэтому к концу августа поеду в столицу и буду там докупать все остальное.

Помогает Анастасии в сборе детей лучшая подруга – она отдает вещи, которые уже малы ее ребенку.

– Сейчас такие цены, с ума сойти, – говорит Анастасия. – Мне не хватает, чтобы прокормить троих детей, не говоря уже обо всем остальном. А тут еще и в школу всех собери. Конечно, мне очень сложно. И не только мне одной.

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