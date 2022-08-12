Politico назвало дату окончательной победы ВСУ над армией России 8 12.08.2022, 11:21

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Мирные переговоры маловероятны.

Вооруженные силы Украины могут одержать окончательную победу над российскими оккупантами не раньше весны 2023 года.

Мирные переговоры маловероятны в ближайшей перспективе, ведь Путин до сих пор верит в возможность своей победы в войне, а президент Украины Владимир Зеленский убежден, что время на стороне украинского государства. К таким выводам пришли эксперты в области обороны и безопасности Раджан Менон и Дэниел Депетрис, о чем они написали в Politico.

Они отмечают, что эта война не похожа на все остальные – она уже длится более 5 месяцев, в то время как другие недавние войны длились в среднем около 3 месяцев.

Стороны сейчас не готовы к переговорам, отмечают эксперты. Ведь Путин думает, что сможет переждать санкции, и до сих пор верит в возможность своей победы в войне. В то же время Украина не готова уступать, президент Владимир Зеленский уверен, что время на стороне Украины.

«Также украинцы более мотивированы и, согласно опросам, не готовы уступать территории ради мира. Затяжная война усилит политический, гуманитарный и экономический кризис в мире – однако этого мало, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам», – отмечается в публикации.

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