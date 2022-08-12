Какие самые дешевые однокомнатные квартиры выставлены на продажу в областных центрах 3 12.08.2022, 12:46

1,562

Цена стартует от $11 тысяч.

В областных центрах Беларуси цены на жилую недвижимость с ремонтом начинаются от 11 тысяч долларов, пишет zerkalo.io.

Гродно. Скромные однушки в «чистом подъезде» от 22 000 долларов

Однушка на улице Пушкина в Гродно продается за сумму, эквивалентную 21 900 долларам (676 долларов за м²), то есть более 56 тысяч рублей по курсу на 12 августа. При этом можно торговаться. Жилье расположено на четвертом этаже пятиэтажного дома 1972 года постройки, имеет общую площадь почти 32 м², комната занимает 17,5 «квадрата», кухня — чуть больше семи.

Продавец сообщает, что квартира аккуратная, продают ее со встроенной мебелью и бытовой техникой. Санузел в однушке раздельный, балкона нет, но зато есть подвал.

Скромная однокомнатная квартира продается на улице Пролетарской чуть более чем за 60 тысяч рублей или 23 400 долларов (711 долларов за м²). Продавец также готов к торгу. Находится квартира на первом этаже панельной пятиэтажки.

Квартира чуть больше предыдущей — почти 40 м². Здесь сделан косметический ремонт. Из дополнительных удобств есть домофон, проведен интернет. Как плюс идет «чистый подъезд, хорошие соседи и зеленый двор».

Брест. Цены на маленькие квартиры стартуют от 18 000 долларов

В Бресте на улице Лейтенанта Рябцева продают крошечную однокомнатную квартиру примерно за 46 тысяч рублей или 18 тысяч долларов (779 долларов за м²). Находится она на первом этаже кирпичного пятиэтажного дома, который был построен в 1999 году.

Общая площадь квартиры — чуть больше 23 «квадратов», жилая — 12, кухня — немного больше пяти «квадратов». Сделан простой ремонт: потолки покрашены «Снежкой», на стенах обои. Санузел здесь совмещенный, есть подвал. Если покупатель захочет, то может договориться, чтобы продавец оставил мебель.

Такую же сумму хотят получить продавцы однокомнатной квартиры на улице Карасева. Недвижимость находится на первом этаже двухэтажного дома, который был построен в 1956 году.

По площади она больше предыдущей — 31 м2, комната занимает больше 18 «квадратов». Но вот кухни своей нет — она общая, занимает 10 «квадратов», придется ее делить с соседями, также, как и санузел. На кухне есть погреб, которым могут пользоваться жильцы.

Витебск. Есть жилье со «свежим» ремонтом почти за 16 тысяч долларов

Самую дешевую однушку в Витебске мы отыскали почти за 39 тысяч рублей или 15 тысяч долларов (434 долларов за м²). Находится она на улице Гралевской. Недвижимость расположена на четвертом этаже пятиэтажки 1978 года.

Общая площадь квартиры — почти 35 м2, комната довольно большая — больше 19 «квадратов», кухня — 7,5. Продавец пишет, что квартира очень светлая и теплая. Здесь установлены окна ПВХ с рольшторами, в комнате натяжной потолок. Санузел раздельный, балкона нет, но есть подвал.

На 2-й улице Змитрока Бядули продают однушку более чем за 40 тысяч рублей или 15 800 долларов (439 долларов за м²), но мебель в стоимость не входит. Находится она на последнем этаже девятиэтажного кирпичного дома, который был построен в 1984 году.

Общая площадь объекта — 36 м², комната — чуть больше 17, кухня занимает девять «квадратов». Продавец пишет, что квартира в отличном состоянии, сделан ремонт. Были заменены все трубы на кухне и в санузле. Кстати, санузел здесь совмещенный, есть кладовка.

Гомель. Крошечная студия и квартира в малосемейке

На улице Федюнинского в Гомеле выставили на продажу квартиру-студию за 28 тысяч рублей или 11 тысяч долларов (683 долларов за м²), возможен торг. Объект находится на втором этаже четырехэтажного дома из кирпича, который построили в 1987 году, а в 2018 «откапиталили».

Общая площадь квартиры — чуть больше 16 м², жилая — 12, сделан ремонт. Проведены новые коммуникации (водопровод, канализация, электричество, отопление), собственная котельная, охрана. Новые счетчики на воду и электричество.

На улице 60 лет СССР за 33 тысячи рублей или 13 тысяч долларов (644 долларов м²) продают однушку в малосемейке. Квартира находится на втором этаже девятиэтажного дома, ее общая площадь — чуть больше 20,2 м2, жилая — 11,5, кухня небольшая — нет и пяти «квадратов».

В ремонт здесь придется вложиться, так как он сделан только в санузле. Но еще установлена металлическая входная дверь, есть подвесной потолок в комнате.

Могилев. Дешевая маленькая квартирка за 30 тысяч рублей и подороже — в доме с капитальным ремонтом

Однокомнатное жилье на улице Вавилова продают чуть более чем за 30 тысяч рублей или 11 900 долларов (595 долларов за м2), цена не окончательная и можно поторговаться. Квартира находится в двухэтажном кирпичном доме 1956 года постройки.

Общая площадь объекта — 20 м², жилая — 13, кухня почти шесть «квадратов». Санузел в квартире совмещенный.

На улице Автозаводской однушка продается дороже — более 43 тысяч рублей или 16 800 долларов (547 долларов за м²). Она находится на последнем этаже трехэтажного кирпичного дома 1938 года строительства, в 2021 году здесь провели капитальный ремонт.

Общая жилья — почти 31 «квадрат», жилая — больше 17, кухня — почти семь. Квартира не угловая, сухая и теплая. Все окна заменили на новые из ПВХ. Входная дверь металлическая. Санузел совмещенный, есть балкон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».