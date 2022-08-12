Вопрос замены Путина будут решать люди с оружием в руках 4 12.08.2022, 13:17

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Названы возможные преемники главы РФ.

Преемником Владимира Путина на посту президента России может стать первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко или секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Этот вопрос будут решать силовики, люди с оружием.

Но кто бы это ни был, ему придется расплачиваться за страшные ошибки своего предшественника, заявил российский публицист Андрей Пионтковский в комментарии «24 каналу». Он считает, что успехи ВСУ на фронте могут привести к перевороту в Кремле и смене власти, хотя в любом случае Путин не вечен и на его место все равно придет новый человек.

«Решать будут силовики, люди с оружием. А Кириенко – из другой породы. Кроме того, истинная фамилия Кириенко, которую он носил до 19 лет, – Израитель. И если для Украины президент-еврей – это вполне нормальные обстоятельства, то не для глубинно антисемитской России», – подчеркнул Пионтковский.

Публицист даже спрогнозировал, как преемник Путина свалит на него всю ответственность за войну в Украине.

«Товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. Это мягкий вариант. А жесткий вариант, это, извините, но я цитирую классика, знаменитую строчку из стихотворения Галича – «Оказался наш отец не отцом, а с*кою», – сказал российский публицист.

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