Путин готовится к переговорам?12
- 12.08.2022, 14:25
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Эксперт назвал месяц, в котором РФ может предложить Украине «плохой мир».
Президент России Владимир Путин может пойти на мирные переговоры с Украиной примерно в ноябре 2022. Это будет возможно в случае получения ВСУ стратегического преимущества на Херсонщине.
Такое мнение высказал британский эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш в колонке на NV.ua.
По его словам, если Путин хочет сохранить на НАТО хотя бы какое-то влияние, то ему придется договариваться как с Западом, так и с Украиной. Вероятно, что это может произойти уже к зиме, поскольку военный потенциал России существенно истощился, а наступление замедлилось. По мнению Эша, многое будет зависеть от битвы за Херсон.
«Наиболее вероятным является то, что битва за Херсон закончится в течение следующих нескольких месяцев, а затем, после первой попытки осенью нагнуть Европу по энергетическому вопросу, Путин предложит какой-то мир — примерно - в ноябре. Мяч будет на стороне Украины - согласиться ли снова на плохой мир (как это было с «Минском-1» или «Минском-2») - или продолжать борьбу. У меня такое ощущение, что на этот раз вокруг Украины гораздо больше единства и решимости бороться, пока не будет возвращено гораздо больше территории - юг, Запорожье и порты на Херсонщине — ключевые. Это то, что может обеспечить Украине укрепление мира», - пишет эксперт.
Эш подчеркнул, что по сравнению с условиями, при которых подписывались «Минск-1» и «Минск-2», новые договоренности будут заключаться либо на условиях равенства, либо при преимуществе украинской стороны. В первую очередь, это связано с тем, что военная мощь обеих сторон сейчас существенно отличается от той, которая была в 2014 году. Украина при поддержке Запада получила необходимые вооружения и имеет преимущество в «общей военной динамике».