«Хваленая ПВО не сработала»: оккупанты обсуждают взрывы на аэродроме в Крыму 12.08.2022, 15:32

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Перехват ГУР Минобороны Украины.

Российские захватчики активно обсуждают недавние взрывы на военном аэродроме в поселке Новофедоровка на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствует телефонный разговор двух россиян, который перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет сайт fakty.com.ua.

В ходе разговора боевик террористического формирования «ДНР» обсудил со своим знакомым новости о взрывах на полуострове, и каждый из них начал выдвигать свои версии громкого инцидента.

– В Крыму аэропорт какой-то, говорят, взорвался там, «небрежность». В ходе заправки боеприпасы взорвались, — сообщил боевик «ДНР».

Его собеседник в ответ заявил, что это совсем не «небрежность», а удар украинских военных. В России же скрывают, что это был удар Вооруженных сил Украины, чтобы «не было стыдно».

Боевик, похоже, также склоняется к этой версии, несмотря на то, что по телевизору им рассказывают о «небрежности».

Его собеседник, в свою очередь, предположил, что российская «хваленная ПВО в очередной раз не сработала», и теперь ВСУ могут ударить еще и по Крымскому мосту.

Кроме того, оккупанты обсудили отсутствие пехоты в их «армии».

– Говорят, что, может, полгода, и нас расформируют, но не факт, что мы домой поедем, понял?.. Нас могут просто разбрасывать по другим частям. Ну, возможно, в «ДНР» и поедем, но только не домой, понял? У «ДНР» пехоты не хватает, вот даже в новостях пишут, — заявил боевик «ДНР».

Как известно, взрывы на аэродроме в Новофедоровке прогремели 9 августа. По оценкам Воздушных сил ВСУ, оккупанты размещали там истребители и бомбардировщики. Это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.

По подсчетам Forbes, стоимость этой авиатехники могла составлять от $650 до $850 млн.

По данным британской разведки, в результате взрывов Россия потеряла по меньшей мере восемь боевых самолетов, мощности морской авиации РФ упали.

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