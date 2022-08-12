Ученые выяснили, какой холодный десерт лучше всего спасет от жары летом 1 12.08.2022, 17:34

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Фото: shutterstock

Специалисты изучили состав, форму, размер и скорость таяния сладостей.

Физик Эвард Бридс из Университете Ноттингем Трент, Великобритания провел исследование, чтобы выяснить, какой холодный десерт лучше подходит для употребления во время жары. Оказалось, что фруктовый лед вообще не подходит для употребления во время очень высокой температуры на улице, а один из видов мороженого является идеальным средством утоления голода и спасения от жары, сообщает Daily Mail.

Эдвард Бридс в своей лаборатории провел изучение 10 видов различных холодных десертов, чтобы выяснить, какой из них лучше всего есть во время жары. В ходе исследования ученый изучил состав, форму, размер и скорость таяния холодных десертов.

«Холодные десерты должны предоставлять не только удовольствие от их употребления, но еще они должны оставаться долго в первоначальном виде, что гарантирует более длительный процесс их поедания, а значит вы дольше будете ощущать спасительную прохладу. Конечно, десерт должен немного таять, чтобы его можно было комфортно есть, но это ужасно, когда мороженое или фруктовый лед тают слишком быстро», — говорит Бридс.

По словам ученого, температура, влажность, ветер, все это играет свою роль в том, насколько долго выбранный вами десерт будет оставаться в оптимальном виде во время жары.

«Также играют важную роль форма и размер выбранного холодного десерта, поскольку отношение площади поверхности к объему влияет на то, как быстро он может расстаять», — говорит Бридс.

Результаты исследования показали, что лучше всего для употребления в жаркую погоду подходит мороженое на палочке, которое покрыто твердым слоем шоколада. Это связано с тем, что внешняя оболочка обеспечивает дополнительный уровень защиты мягкой внутренней части мороженого. По словам Бридса, такое мороженое может выдерживать температуру выше 30 градусов Цельсия.

На второе место ученый поставил мороженое-рожок, которое также доставит немало удовольствия и спасет от жары. Правда это мороженое может выдержат температуру в 28 градусов Цельсия в течении 40 минут. Наименее эффективным способом спасения от жары ученый назвал фруктовые десерты. Они начинают таять уже при температуре в 17 градусов Цельсия.

«Я лично выступаю за мороженое с шоколадной глазурью, которое обеспечит и спасение от жары и более длительный период его потребления в особенно жаркий день», — говорит Бридс.

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