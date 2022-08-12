Экс-директор MI6 дал прогноз, как закончится правление Путина в РФ 12.08.2022, 17:37

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Возможны два варианта.

Правление президента РФ Владимира Путина может закончиться по одному из двух сценариев. Это может случиться по причине его проблем со здоровьем или из-за вмешательства другой группировки власти.

Такой прогноз озвучил бывший директор службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Дирлав One Decision Podcast, пишет obozrevatel.com. Как подчеркнул Дирлав, он не верит, что Путин сможет спокойно покинуть президентский пост и насладиться «роскошной пенсией», несмотря на огромное состояние.

«Как и многие великие диктаторы – я просто задаюсь вопросом – будет ли он когда-нибудь пользоваться преимуществами или плодами своих нечестно полученных доходов?.. Он совершил ужасную ошибку в отношении Украины. Каким будет исход этого, трудно предсказать, но он собирается прийти к какому-то неприятному концу», – сказал экс-глава MI6.

Ранее, в июле, Дирлав сказал, что если здоровье Путина ухудшится, его может сменить секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев:

«Я бы даже сказал почти наверняка, что на данный момент это будет Патрушев. Выживет ли эта фигура политически в долгосрочной перспективе, это совершенно другой вопрос».

Дирлав также предсказывал, что Путин не будет президентом России до 2023 года из-за слухов о его проблемах со здоровьем.

Тем не менее, как пишет журнал Newsweek, 69-летний Путин, похоже, не готов добровольно уйти в отставку в ближайшее время.

В 2021 году Путин подписал закон, который позволит ему баллотироваться еще на два шестилетних срока и в результате оставаться президентом РФ до 2036 года.

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