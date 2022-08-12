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В Риме мужчина копал тоннель к банку

  • 12.08.2022, 20:01
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В Риме мужчина копал тоннель к банку

Тоннель обрушился.

В Риме спасатели извлекли мужчину из-под обрушившегося тоннеля, который он мог вырыть для ограбления банка.

Об этом сообщает Ansa.

30-летний итальянец был спасен в четверг в Риме из частично обрушившегося тоннеля на глубине около 6 метров.

Спасатели выкопали вторую яму и примерно через восемь часов смогли вытащить мужчину из-под завалов. Затем его доставили в больницу.

Он остается под стражей полиции, в ближайшее время его допросят. Подозревают, что он может быть членом банды, желавшей ограбить банк.

Еще трое мужчин, задержанных у тоннеля, также находятся под стражей, некоторые из них судимы за кражи. Все подозреваемые имеют итальянское гражданство.

На улице, где нашли тоннель, находятся два банка. В настоящее время задержанные подозреваются в повреждении дорожного покрытия и неосторожных действиях. В ближайшие дни должно стать понятным, будут ли добавлены дополнительные обвинения.

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