В Риме мужчина копал тоннель к банку
- 12.08.2022, 20:01
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Тоннель обрушился.
В Риме спасатели извлекли мужчину из-под обрушившегося тоннеля, который он мог вырыть для ограбления банка.
Об этом сообщает Ansa.
30-летний итальянец был спасен в четверг в Риме из частично обрушившегося тоннеля на глубине около 6 метров.
Спасатели выкопали вторую яму и примерно через восемь часов смогли вытащить мужчину из-под завалов. Затем его доставили в больницу.
Он остается под стражей полиции, в ближайшее время его допросят. Подозревают, что он может быть членом банды, желавшей ограбить банк.
Еще трое мужчин, задержанных у тоннеля, также находятся под стражей, некоторые из них судимы за кражи. Все подозреваемые имеют итальянское гражданство.
На улице, где нашли тоннель, находятся два банка. В настоящее время задержанные подозреваются в повреждении дорожного покрытия и неосторожных действиях. В ближайшие дни должно стать понятным, будут ли добавлены дополнительные обвинения.