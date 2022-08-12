«Есть будет не на что, если все купить на одну зарплату» 12.08.2022, 22:26

Как белоруски собирают детей в школу.

Готовить детей к школе — дело хлопотное и затратное. Одному ребенку как минимум нужно 2 комплекта одежды на год, плюс спортивный костюм и канцелярские принадлежности. А если в семье не один ребенок? Приходится выкручиваться. Портал о финансах Myfin.by спросил у белорусских мам, какие лайфхаки они используют, чтобы сэкономить на подготовке детей к школе.

«На обувь ребенку планирую потратить рублей 50−60, но не знаю, насколько это реально»

Елена — мама двух сыновей. Старший, Илья, идет в 6-й класс, а младший еще год будет подрастать в детском саду до школьного возраста.

— Готовиться к новому учебному году мы начали задолго до того, как закончился предыдущий, — рассказывает женщина.

Закупаться канцелярий начала еще в мае. Именно в это время много хороших акций. Например, 2 по цене одного. Вместе с какой-нибудь мамой одноклассника мы идем в магазин и покупаем все необходимое. Потом делим пополам. Получается очень выгодно.

С покупкой одежды Елена решила повременить, так как боится, что сын еще подрастет.

— Летом они растут сильно, но что-то уже купила. Штаны стоили 60 рублей, рубашки — в районе 30−40 рублей, водолазки — около 20 рублей. На год нам нужно две пары штанов, 3 рубашки, водолазка и джемпер.

Женщина также мониторит группы Ozon, Wildberries. Там получается купить вещи по хорошей цене.

— В наши магазины я тоже хожу. Но местами цены совсем грустные. Однотонный свитерок за 80 рублей! И даже 30%-ная скидка не помогает. И это наше белорусское производство. Ничего сверхъестественного, — рассуждает о ценах Елена. — Обувь тоже стараюсь подешевле брать, но смотрю, чтобы было обязательно комфортно ноге. Честно говоря, не вижу разницу между кожаной и не кожаной обувью. В этом году планирую потратить рублей 50−60 на обувь для ребенка, но не знаю, насколько это реально.

Еще один лайфхак по экономии — это купить второй комплект одежды в октябре, так как в этом месяце цены, по наблюдению Елены, уже начинают падать.

— Появляются все размеры и очень хорошие скидки. Всего же планирую потратить на сбор в школу 400 рублей, но без учета спортивной формы.

«Помогает то, что тебя окружают более экономные мамы»

Анна, мама второклассника Паши, также начала готовиться к школе еще весной. Покупала не только канцелярию, но и одежду.

— Купила на Wildberries брюки, рубашку, лонгслив. Тогда были очень выгодные цены. Брюки совсем дешевые — около 30 рублей. Все вещи брала на размер больше, с учетом того, что за лето сын подрастет.

Анна собирается на этот учебный год докупить для сына еще одну пару брюк и две рубашки.

— С прошлого года ничего не осталось — вырос. Еще в прошлом году нам родственники отдали спортивный костюм. Когда у вашей родни у кого-то старшие дети и могут отдать вам их одежду, это очень экономит деньги. На обуви я обычно не экономлю — покупаю получше. В прошлом году брала туфли для сына за 120 рублей. В этом году планирую купить за такую же цену.

Канцелярию Анна также покупала весной. Объясняет тем, что было на это время.

— Искала, где дешевле, ловила скидки. Покупала в «Светофоре», на Wildberries. На рынке очень редко покупаю, так как не устраивает качество товара.

Один из секретов экономии Анны — покупать канцелярию по закупочной цене. И вот как.

— У меня знакомая работает менеджером по продажам канцелярских товаров. Продала мне по закупочной цене. Это очень сэкономило деньги. Еще помогает то, что тебя окружают более экономные мамы. Подсказывают, что где купить дешевле.

Если вы собираете своего ребенка в первый класс, Анна советует не покупать много канцелярских принадлежностей, как это сделала она.

— Все это, конечно, нам с прошлого на этот год осталось, но те же тетради меняются: крупная клеточка, мелкая и т.д. Все равно часть денег выбросили на ветер.

А как же цветы учителю на 1 сентября?

— Цветы, конечно, будем покупать. Считаю, что это праздник с цветами. Но я хочу предложить в этом году родительскому комитету, чтобы каждый ребенок принес по одному одинаковому цветку. И у учителя таким образом получится огромный букет из одинаковых цветов. Это красиво, все в одной цветовой гамме. И один цветочек намного дешевле, чем букет, — размышляет женщина.

«Раньше закупались на Expobel и Ждановичах, но теперь для нас и там цены высокие»

Наталья живет в деревне Чуденичи Логойского района Минской области. У женщины четверо детей. Двое уже совсем взрослых парней. Еще двое — школьники: Ульяна в шестом классе, а Степан — во втором.

— К школе еще не начинали собираться. Жду, когда дадут зарплату. Но, если честно, готовиться очень тяжело, учитывая нынешнюю стоимость школьных товаров. Канцелярию покупаем в основном в таких магазинах, как «Три цены», Fix Price, так как там более подъемные цены для нас.

Одежду Наталья ищет в магазинах «Тюбетейка», «Магазине товаров для всей семьи».

— В прошлом году купила сыну брюки в детском мире за 80 рублей. Для меня это очень дорого. Какое-то время предпочитали закупаться на Expobel, Ждановичах, но теперь для нас и там цены тоже высокие. Учитывая, что мне нужно купить 6 пар обуви детям… Туфли, сменная обувь, в которую они переобуваются в школе, кроссовки. Если уложусь по 70 рублей за пару — это будет шикарно. Да, в этих магазинах товар на сезон. Но что поделать, когда на одного ребенка только обувь выходит по 150−200 рублей?

Одежды тоже нужно немало: три комплекта сыну Степе и два — дочке Ульяне.

— Некоторыми вещами обмениваемся с подругами. Если у меня остаются хорошие вещи, я их кому-нибудь отдаю. И мне тоже отдают. Это очень сильно выручает, — рассказывает женщина. Наталья не торопится купить все необходимое к школе именно к началу учебного года.

— Я покупаю по одному комплекту одежды детям именно к 1 сентября. Немного тетрадей — по 30 штук разных. К 10-му числу становится ясно, что еще нужно докупить. Как раз с сентябрьской зарплаты мы это и делаем. Получается, собираю детей к школе с августа по сентябрь. Если купить все в августе за одну зарплату, то потом кушать будет не на что покупать. Да, у нас есть огород, небольшое приусадебное хозяйство, и это выручает.

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