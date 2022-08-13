«Лучше всего разметают кровянку и ливерку» 13.08.2022, 13:12

Рассказ белорусской продавщицы, полвека проработавшей за прилавком.

Ядвиге Тадеушевне — 63 года. 45 из них женщина отработала продавцом в одном и том же магазине в Вилейке «на мясе». Она и сама удивляется количеству лет, проведенных за прилавком. О своей истории она рассказала kraj.by.

«От нечего делать подалась в торговлю»

— Никогда и не думала, что стану продавцом, да еще и «в колбасах», которые не ем, -— говорит миниатюрная женщина в сине-белой пилотке и бойко закидывает кольцо «Краковской» колбасы в холодильник.

Биография у Ядвиги Тадеушевны земная: отучилась в восьмилетке, потом закончила вечернюю школу и в 18 лет подалась на завод «Зенит» -— собирала миниатюрные фотоаппараты «Этюд». Тогда же вышла замуж за строителя. Вырастила двоих детей, последние годы работает на пенсии —— «потому что просят поработать». Ядвига Тадеушевна в своем магазине «в цене», а по выходным хозяйничает на даче под Вилейкой.

— Зарплата на заводе была мизерная, -— вспоминает наша героиня начало карьеры продавца. -— При увольнении дали восемь рублей —— живи, как хочешь. Куда идти дальше? Почтальоном? От нечего делать подалась в торговлю. Магазин №10 тогда располагался в подвальчике на 17 Сентября. Заведующей была Тамара Сивчик. Пришли две неопытные ученицы. Три месяца за нами наблюдали, учили продавать. В итоге заведующая оставила меня. Где-то через год в Вилейке построили нынешний «Детский мир» с продуктовым на первом этаже. Перешли туда. Уже 45 лет я в этом магазине.

Недавно за полвековой труд к профпразднику женщине дали грамоту и премию, которую «еще не потратила».

Ядвига Тадеушевна из числа тех, кто застал дефицит и перестройку, вспоминает, что в магазине в советские годы были витрины «от стенки до стенки».

— Сейчас колбас — завались, названий и сортов каких хочешь. А тогда что? «Докторская» и «Любительская». Сумасшедшие очереди стояли. В одни руки — килограмм колбасы и одна курица. И отстоять за ними надо было не один час — всем не хватало, — вспоминает женщина.

«Даже перекусываю стоя»

«Будни» Ядвиги Тадеушевны начинаются в 7 утра и заканчиваются в 10 вечера. Смены по два дня, потом два выходных. За полвека Ядвига Тадеушевна настолько «наметала» глаз, что отрежет 400 граммов колбасы, и весы не надо. Названия «зачитает», как отрывок из «Онегина» — хоть среди ночи подними.

— Так 45 лет в одном отделе: колбаса и рыба, — кажется, Ядвига Тадеушевна и сама удивляется своему стажу. — Как-то были вопросы по здоровью. Села я после этого на кассу. Месяц посидела — и все на этом. Ну, не могу я сидеть. Столько лет на ногах: то колбасу поднести, то мяса нарубить, даже перекусываю стоя. Привыкла, — улыбается Ядвига Тадеушевна и добавляет, что сама к колбасе равнодушна.

— Не знаю, почему. Я сало соленое люблю. А, если бы колбасы ела, так какая бы я была? А люди едят всякую колбасу: и за 30 рублей, и за 10, а лучше всех разметают кровянку и ливерку, — уточняет наша героиня.

О покупателях говорит так: люди разные, хорошим для всех не будешь.

— Для всех стараюсь. Возьму палку колбасы, специально разрежу, чтобы покупатели видели, что внутри. Другой раз просто советую, что брать, что вкуснее, а что бюджетнее, — уточняет продавец.

Говорит, с людьми надо постоянно общаться даже за прилавком. 45-летней стабильности Ядвиги Тадеушевны удивились не только мы.

— Да все знакомые удивляются, говорят: «Бросай уже, Ядя, хватит». Молодые приходят работать, рассказываю им, что полвека почти за прилавком. А они: «Ого, люди столько не живут». В 58 лет решила уволиться. Пошла к начальству заявление писать. Иду через площадь, и слезы из глаз. Остановилась, расплакалась. Не смогла. Осталась, — говорит напоследок Ядвига Тадеушевна.

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