Сигнал от НАТО, который способен остановить Путина 5 13.08.2022, 15:00

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Немецкий эксперт назвал условие «обуздания» Кремля.

Предотвратить новые войны, развязанные президентом России Владимиром Путиным, может сигнал о том, что «НАТО не будет сидеть сложа руки, когда нарушаются границы и убивают людей». В этом уверен немецкий историк, профессор Генрих Август Винклер.

В интервью Bild он признался, что еще год назад не представлял, что полномасштабная война РФ против Украины возможна. Эксперт напомнил, что в 1990 году президент СССР Михаил Горбачев подписал Парижскую хартию.

«Этот документ должен создать свободный мир от Ванкувера до Владивостока – полный суверенитет государств, неприкосновенность национальной территории, свободный выбор альянса. Самое позднее к 2014-му, с аннексией Крыма и войной на Донбассе, стало ясно, что Россия полна решимости выйти из Парижской хартии», – пояснил Винклер.

По его словам, немцы были склонны «закрывать глаза на то, что произошло с 2014 года». «Историческая ошибка!» – заявил профессор.

Большая война на территории ЕС могла бы произойти, если бы РФ атаковала государство-члена НАТО, например, Литву, сказал он.

«Вот почему так важно, чтобы Запад и Германия продолжали оказывать массированную поддержку Украине в ее защите от российских оккупантов», – подчеркнул Винклер.

Он добавил, что Путин продолжает свою агрессивную политику тогда, когда думает, что ему нечего бояться.

«Наш сигнал должен быть таким: НАТО не будет сидеть сложа руки, когда нарушаются границы и убивают людей! И тот, кто нападает на одну страну НАТО, запускает дело о союзе всего Североатлантического Альянса. Только так мы можем держать Путина в узде», – подытожил историк.

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