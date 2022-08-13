Житель Крыма: В Сакском районе вся пророссийская часть населения до ярости напугана 7 13.08.2022, 15:28

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На оккупированном полуострове активизировалось партизанское движение.

После недавних мощных взрывов на авиабазе российских оккупантов атмосфера в Крыму очень изменилась. Пророссийская часть населения до ярости напугана из-за произошедшего.

Об этом сообщил 24 каналу крымский активист Василий Самойлов. По его словам, «поехавшие» россияне и местные пророссийски настроенные жители теперь понимают, что достать можно всех.

Самойлов рассказал, что после взрывов у российского военного аэродрома атмосфера в Крыму вообще сильно изменилась, особенно в Сакском районе.

«Вся пророссийская часть населения просто до ярости испугана. Потому что они почти все были на 100% уверены, что такого никогда не будет, а потом такое взяло и случилось», – заявил он.

У проукраински настроенных людей, по словам крымского активиста, 9 августа этого года был настоящий праздник. Ведь сейчас российские самолеты уже не могут отправляться с военной базы в Новофедоровку для того, чтобы убивать мирное население Украины.

В Крыму очень активизировалось партизанское движение

Самойлов отметил, что с каждым днем все больше «наехавших» россиян и местной пророссийской сволочи начинают понимать, что полуостров не так уж далеко от зоны боевых действий. Сейчас они отдают себе отчет, что достать можно всех.

«И особенно отдельная тема – это крымское партизанское движение. Потому что сейчас оно очень сильно активизировалось», – подчеркнул активист.

Он добавил, что сейчас это движение делает то, что делало все эти 8 лет. Это сбор и передача информации украинской стороне. И работники ФСБ это хорошо понимают и отдают себе отчет в том, что ничего с ним не смогут сделать, ведь проукраинских людей в Крыму очень много.

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