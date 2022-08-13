Военный эксперт назвал условие для настоящего перелома в войне Украины с Россией 13.08.2022, 21:40

Уже 171-е сутки длится полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину.

Настоящий перелом в войне Украины с Российской Федерацией случится тогда, когда Украина получит американские истребители F-15 и F-16.

Еще довольно далеко до завершения противостояния, в украинском государстве все переходит к стадии затяжной войны, рассказал военный эксперт Петр Черник.

- На мой взгляд, украинцы находятся в фазе закрепления успеха в части сдерживания «второй армии» на своей территории. Исторический феномен заключается в том, что на самом деле 22-я вторая армия мира, то есть украинцы, а на самом деле вся консолидированная нация, которая стала в бой, остановила едва ли не самого большого монстра современности, который существует в природе..., - заявил эксперт.

Черник добавил, что настоящий перелом в войне возможен, когда Украина получит достойную авиацию - F-16 и F-15.

- Тогда изменится баланс сил на линии разграничения, - считает эксперт.

Напомним, войска РФ вторглись на украинскую территорию без объявления войны рано утром 24 февраля. Противники из разного вооружения обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

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