Зеленский о россиянах на ЗАЭС: Каждый становится особой целью для украинской армии

Зеленский о россиянах на ЗАЭС: Каждый становится особой целью для украинской армии1
- 13.08.2022, 22:09
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Российский «контингент» на территории Запорожской АЭС колоссально увеличивает радиационную угрозу для Европы.
Каждый российский военный, причастный к провокациям на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), становится особой целью для украинской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, каждый день пребывания российского контингента на территории ЗАЭС и соседних районах увеличивает радиационную угрозу для Европы настолько, что такого не было в пиковые моменты холодной войны.
Зеленский заверил, что украинские дипломаты и западные партнеры сделают все, чтобы новые санкции против России блокировали российскую атомную отрасль. И чтобы все должностные лица, причастные к ядерному шантажу, ответили в международном суде.
- Каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии, - отметил украинский президент.