«Партизаны будут рады их встречать»
- 13.08.2022, 22:24
Стало известно, куда бегут российские оккупанты из Херсонщины.
После того, как ВСУ повредили в Херсонской области все логистически важные для оккупантов мосты, российские войска начали переходить на левый берег Днепра и в Мелитополь. Об этом рассказал городской председатель Иван Федоров.
Он уточнил, что появились первые четкие сообщения о том, что кто-то из российских захватчиков переехал из Херсонской области в Мелитополь, поскольку это ближайшая точка к Крыму. Сейчас еще предстоит выяснить, кто из главарей оккупантов попал в город.
- Наши спецслужбы сообщат об этом. А то, что россияне бегут с правого берега Днепра - это хороший знак, которого давно ждали, - подчеркнул Федоров.
- Наши силы сопротивления, партизаны будут рады их встречать, – отметил мэр.
Cегодня во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Позже мэр города Иван Федоров сообщил, что было два взрыва, в результате которых поражены объекты российских оккупантов.