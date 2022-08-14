«Техника здесь примерно в два раза дешевле, чем в Беларуси» 4 14.08.2022, 9:31

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Белорусы едут закупаться в Белосток целыми семьями.

Корреспондентка «Салідарнасці» отправилась в Белосток, чтобы проверить, есть ли сегодня там спрос на товар у белорусов.

Привокзальная территория Белостока сейчас ремонтируется. Среди труб и ограждений нахожу остановку, чтобы доехать до Кавалерийского рынка, который входит в топ-мест, куда приезжают белорусы на закупы.

Гугл-карты показывают, что с остановки до рынка еще 25 минут пешком. Но этих минут у меня нет, поэтому вызываю такси.

— Пани едет на рынок? Так он же у вас за плечами, в двух минутах. Это ваш первый раз на закупах? — спрашивает водитель Михал и добавляет, что сейчас в городе без проблем можно найти много белорусов и украинцев.

Кавалерийский рынок действительно оказался совсем рядом: семь минут пешком. В 12.45 там оказалось уже почти все закрыто — оставалось всего пару точек, готовых работать до последней минуты графика.

Во втором ряду — работало всего три точки. В одной из них продают вечерние женские платья — цены на них в диапазоне 300 злотых (164 белорусских рублей). Продавщица предлагает мне посмотреть несколько платьев и говорит, что сейчас белорусов на рынке наблюдается меньше, чем до пандемии.

Согласна с предыдущей пани и ее коллега-соседка, которая продает обувь и сумки: говорит, что сегодня за покупками из Беларуси приезжают в основном водители:

— Не у каждого сейчас есть виза. Года два назад было больше людей.

Здесь женские туфли на каблуке можно купить за 100-160 злотых (54,7 — 87,5 рублей), женские сумки через плечо — 100-200 злотых (54,7-109,4 рублей).

Дальше захожу в павильон с бытовой химией, шампунями и стиральными порошками. На стиральный порошок действует скидка — 44 злотых (24,07 бел. рублей) за 5,4 килограмм. За пачку «Ariel», рассчитанную на 45 стирок предлагают 36 злотых (19,69 рублей), за кондиционеры для белья 4-5 литров от 24 до 65 злотых (13,13-35,55 рублей), за литр — от 7 до 14 злотых (3,83-7,66 рублей) в зависимости от фирмы производителя.

Детские памперсы обойдутся родителям в 55 злотых (30,08 бел. рублей) за 68 штук.

— Ваши коллеги из соседних павильонов говорят, что белорусов сейчас не очень много. А вы как считаете?

— Какое! Очень много сейчас белорусов. Два-три месяца назад, когда Лукашенко позволил брать больше килограмм, стало приезжать много белорусов, даже больше, чем до пандемии. Приезжают целыми семьями: с детьми, бабушками, дедушками. Легально через границу можно перевезти 31 килограмм, поэтому покупают очень много.

Примерно такого же мнения придерживаются и белорусы из Бреста, которые сейчас живут в Белостоке. На Кавалерийском рынке мужчины открыли собственную точку.

— Как только началась пандемия, белорусы практически перестали ездить. Потом стали искать какие-то лазейки, но людей все равно было немного. В апреле этого года стало понемногу прибавляться белорусов, в мае-июне — все больше и больше.

Сегодня к нам приезжает очень много людей из Беларуси. Они же и являются основными нашими заказчиками — поляки приходят на рынок закупиться по мелочи. В Польше цены дорожают, но они все равно остаются более низкими по сравнению с белорусскими. Когда поменялись таможенные пошлины, белорусы стали намного больше покупать.

Мы являемся посредниками, работаем как магазин интернет-заказов. Люди делают у нас заказ, мы покупаем это в польских интернет-магазинах и перепродаем. В основном сейчас белорусы заказывают разные запчасти и бытовую технику: например, духовые шкафы.

По пути встречаю еще два открытых павильона: с товарами для сада и дома. Есть большой выбор граблей: от 19 злотых (10,38 бел. рублей) за небольшие и до 59 (32,27 бел. рублей) — за более крупные. За семена помидоров и перцев в среднем просят 2,50 злотых (1.37 бел. руб.) за пачку, капусты и цуккини — 1,50-1,90 злотых (0,82-1.04 бел. руб.) за пачку. Примерно по такой же стоимости можно выбрать и семена цветов на любой вкус.

Кастрюлю объемом 2.9 литра продают за 59 злотых (32,27 бел. рублей), чайники — в среднем за 55 злотых (30, 08 руб.), сковороды — 60 злотых (33 рубля) за штуку.

Несмотря на то, что рынок уже почти закрыт, на парковке стоит несколько машин с белорусскими номерами. Белоруска, которая собралась уезжать, согласилась побеседовать на условиях анонимности.

Ирина (имя изменено) живет в Гродно, в Польшу на закупы ездит уже давно — у девушки имеется карта поляка, благодаря которой она смогла ездить за покупками даже во время пандемии.

— Во-первых, здесь дешевле. Во-вторых, совсем другой выбор. Единственный момент — сейчас очень большие очереди на границе.

По словам Ирины, цены на сантехнику и товары для дома немного поднялись, однако качество не изменилось. По одежде — осталось все также.

— Техника здесь примерно в два раза дешевле, чем в Беларуси. В основном покупаю сантехнику для дома, телефоны, компьютеры — себе или в подарок ребенку. На границе возвращаются ваты — это очень важно.

Не на все, но выгода есть. Продукты тоже берем: все сыры очень вкусные – с плесенью и без, даже фрукты немного дешевле. Для ребенка покупаю йогурты и соки, они здесь в основном с мякотью. Из мясного сейчас ничего не провезешь — запретили.

Ирина также говорит, что в этот раз закупила всю канцелярию для ребенка в школу.

— Не скажу, что намного дешевле, но здесь качественнее. Тот же фломастер продержится намного дольше, чем белорусского производства.

В другой машине с белорусскими номерами за рулем сидит мужчина. По его словам, впервые на закупы в Белосток он с семьей начал ездить несколько месяцев назад, когда для въезда в Польшу отменили ПЦР-тест.

— Мы из Волковыска сами. Покупаем здесь стиральные порошки, кофе, шоколад — все покупаем! — говорит мужчина, но наш разговор прерывается: в машину садится девушка с несколькими коробками, и мой собеседник намекает: нам пора ехать, на границе очереди.

После Кавалерийского рынка я отправляюсь в торговый центр «Atrium Biała». Здесь находится гипермаркет «Bi1», который также является в списке посещаемых мест среди белорусов, которые приехали на закупы. Замечаю, что вокруг торгового центра — довольно много машин с белорусскими номерами. Недалеко от стоянки стоит маршрутка «Белосток-Гродно», но в ней никого нет.

Для начала проверим, во сколько здесь обойдется купить канцелярию для ребенка в детский сад или школу. Выбор мелков, карандашей и т.п. — огромный. За упаковку с 24 карандашными мелками просят 8 злотых (4,38 белорусских рублей), за столько же цветных карандашей — 13 злотых (7.11 рублей). За 4 простых карандашей — 6 злотых (3,28), упаковку из 12 фломастеров — 13 злотых (7,11).

Акварель обойдется в 10-18 злотых (5,47-9,85 бел. руб.), гуашь — 6-12 (3,28-6,56). Альбом для рисования (20 листов) — 6 злотых (3,28 рублей).

Принтер фирмы Canon можно купить за 185 злотых (101,19 бел. руб.). Калькуляторы — 40-50 злотых (21,88-27,35), чехол для спортивной формы с мультяшными персонажами — 6 злотых (3,28). Портфель для девочек от 60 (32,82) до 249 злотых (136,20), для мальчиков — в среднем за 100 злотых (54,7 рублей).

Далее отправляюсь в отдел с продуктами и смотрю наиболее популярные среди белорусов товары. 500 грамм кофе «Jacobs» обойдется в 28 злотых (15,32 бел. руб.), сыр камамбер — 6.49 (3,55), сыр с голубой плесенью — 4.48 (2,48).

Литр сока в среднем 4 злотых (2,19 бел. руб.). Полтора килограмма приправы «Kucharek» — 18 злотых (9,85).

Из сезонных фруктов на скидке сейчас абрикосы и персики — 8,95 и 9,95 злотых за килограмм соответственно (4,90 и 5,44).

Далее по маршруту — аптека. Фармацевт на кассе подтверждает: здесь можно купить лекарства по белорусским рецептам, и польские лекарства пользуются большим спросом у белорусов.

Витамин С и кальций в шипучих таблетках обойдется покупателям в 10 злотых (5,47 бел. руб.). Магний и витамины группы B в зависимости от производителя можно купить от 9 до 36 злотых (4,92-19,69). 14 пакетиков терафлю обойдутся в 28 злотых (15,32), а 12 грипекс — в 31.49 (17,22 рублей).

За двадцать таблеток аспирина — 30 злотых (16,41). Цены на рассасывающие таблетки для горла в среднем варьируются в пределах 25 злотых (13,67 рублей).

Уже на выходе замечаю визитеров-земляков — на паркинг заезжает машина с белорусскими номерами:

— Мы живем в Белостоке всего месяц. Пока все очень нравится: по ценам, по атмосфере и отношению. В Минске за восемь лет в доме даже не знали своих соседей, а здесь уже знакомимся и общаемся, несмотря на то, что еще плохо понимаем друг друга, так как мы только начали учить язык. Здесь все такие приветливые — это очень радует.

Какой он, Белосток? После разговора с парой отправляюсь в центр, до которого — пять остановок на автобусе. На прогулку у меня всего два часа, поэтому сразу заглядываю в излюбленное место местных жителей — дворец Браницких.

Фонтаны, клумбы, множество скульптур — так выглядит территория у входа во Дворец.

Центр города — очень уютный и спокойный. Даже в будний день в некоторых кафе есть полная посадка. Много костелов и соборов.

Чувствуется высокая концентрация белорусов — повсюду ездят машины с белорусскими номерами, слышится знакомая речь.

В +30 главным спасением оказался лимонад и мороженое. Их я купила в одном из кафе на рыночной площади. Большой вафельный рожок с ванильным мороженным обошелся в шесть злотых (3,28 бел. руб.), клубнично-апельсиновый лимонад — в 10 злотых (5,47 бел. руб.). В Варшаве такой набор обошелся бы примерно в 1,5 раза дороже.

Прогуливаясь, подытоживаю: несмотря на повышение цен в Польше, для белорусов шопинг в Белостоке все еще остается актуальным. После открытия границ люди возвращаются на закупы, несмотря на сложности с открытием виз и длинные очереди на границе.

Плюс в Белостоке прибавилось и белорусов-эмигрантов. По данным управления по делам иностранцев, в Подляском воеводстве Польши (к которому относится и Белосток) подано 5 875 заявлений для получения вида на жительство.

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