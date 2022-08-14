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В центре Минска продается необычная квартира с хостелом внутри

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  • 14.08.2022, 11:22
  • 2,710
В центре Минска продается необычная квартира с хостелом внутри

Недвижимость находится в Троицком предместье.

В базе Realt появилось интересное объявление. В Троицком предместье продается четырехкомнатная квартира. Сейчас там работает известный в Минске хостел Trinity. Квартира находится в жилом фонде, однако при желании ее можно вывести в нежилой, отмечает продавец.

Квартира находится на первом этаже дввухэтажного дома по адресу Старовиленская, 12. Дом кирпичный, в 1983 году его полностью отреставрировали.

В квартире 83 «квадрата» общей площади, 54 из которых жилые.

— Есть возможность увеличения площади за счет тамбура и вывода квартиры в нежилой фонд, — написано в объявлении. Также уточняется, что сейчас в квартире располагается хостел. Это достаточно известный в Минске хостел Trinity.

В доме толстые кирпичные стены с железобетонными перекрытиями. Окна квартиры выходят во двор. Комнаты раздельные. Информации о самой квартире в объявлении практически нет. Известно, что в ней два санузла и нет балкона. Судя по плану, в квартире две комнаты по 10 квадратных метров, одна — 12 и еще одна — почти 22. Один санузел — 1,8 «квадрата», второй немного больше — 2,4.

У дома обустроенный зеленый двор, рядом набережная Свислочи. До станции метро «Немига» можно дойти за пару минут.

Стоимость квартиры — 269 500 долларов.

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