Коллаборанты в Харьковской области из-за жадности отравились российской «гуманитаркой» 1 14.08.2022, 14:25

Продукты из РФ оказались непригодными к употреблению.

Во временно оккупированной Харьковской области коллаборанты присваивали поступающую из россии гуманитарную помощь. Однако алчность еще никого не доводила до добра – они массово отравились.

Случаи с отравлениями четко показали качество российской гумпомощи, а коллаборанты еще раз продемонстрировали свою жадность. Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко.

По данным местных жителей и разведки, из Боровской общины Харьковской области российские оккупанты в основном вышли. Однако это не касается села Подвысокое, там сосредоточены артиллерия и силы врага. Многие россияне захватили дома местных жителей, поселились там и разворовали имущество.

В Минобороны РФ кичатся невероятным количеством гуманитарной помощи, которую привезли в Боровскую общину. Однако местные жители говорят, что она непригодна к потреблению. Известно, что коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом массово травятся. Неудивительно, что они поплатились за свою алчность.

«Семья коллаборантов безумно отравились. Гумпомощь оставалась в руках «своих людей», у местной новой власти. Факты отравления из-за алчности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя», – заметила Черненко.

Таким образом, оккупанты и предатели позаботились об украинцах. К счастью, местные жители не получили доступ к просроченной пище, они остались живы и здоровы.

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