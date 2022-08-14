Почему Путин «проглотил» взрывы в Крыму 11 14.08.2022, 16:48

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Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что в бункере главы Кремля началась паника.

Пропаганда Кремля сделала все возможное, чтобы исключить версию украинской атаки по военному аэродрому в Крыму.

Об этом заявил российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский в интервью ТСН.ua.

«Демострация возможностей украинской армии уничтожает путинский миф о «второй армии мира» и «спеоперации», которая идет по плану. Каков же это план. Следствием было увольнение командующего Черноморским флотом РФ. Путин боится потерять власть. Надвигается перспектива украинской победы. Это несовместимо с путинской властью. История России показывает, что авторитарный правитель, терпящий военное поражение, теряет и власть. В окружение Путина вопрос сейчас — освобождение Херсона», — отметил Пионтковский.

По его словам, реакцию Москвы на удар по аэродрому в Крыму можно считать модельной ситуацией, репетицией на предстоящее освобождение Херсона.

«Если такую панику, шок, беззащитность вызвала одна атака аэродром, который шок российского общества, так и в самом «бункере» вызовет освобождение Херсона или Мелитополя. Я думаю, неслучайное заявление украинского военно-политического руководства о том, что горячая фаза войны закончится к зиме. Я тоже так думаю», – подытожил оппозиционер.

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