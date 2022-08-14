Ученые нашли на дне океана миллионы тонн сахара 14.08.2022, 20:01

Теперь ученым предстоит разобраться, для чего растениям столь сладкая жизнь.

Биологи выяснили, что морская трава вида Posidonia oceanica откладывает сахарозу в грунт. Поясним, что морские травы — это цветковые растения, растущие в море, они не относятся к водорослям, пишет «Вокруг света».

Концентрация сахара в грунте подводных лугов Posidonia oceanica почти в 80 раз превзошла предыдущий рекорд для морских экосистем. В основном это банальная сахароза — главный компонент пищевого сахара. Эксперты подсчитали, что суммарное количество сахара, запасенное Posidonia oceanica в Мировом океане, — не менее 0,7–1,3 млн тонн.

Вместе с сахаром морские растения выделяют фенолы, которые мешают микробам поедать лакомство. Так что угощением пользуются немногие виды микроорганизмов, умеющие бороться с фенолами. Возможно, взамен они поставляют морским травам азот и другие важные вещества.

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