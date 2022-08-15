Кто из белорусов может выйти на пенсию, имея только 5-10 лет страхового стажа 15.08.2022, 11:22

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Есть в Беларуси люди с так называемыми особенностями социального статуса.

При выходе на пенсию в 2022 году, работающим жителям Беларуси необходимо иметь 18,5 лет страхового стажа. Именно столько лет за всю трудовую деятельность не только они сами, но и работодатель за них должны были платить взносы в ФСЗН.

Но есть в Беларуси люди с так называемыми особенностями социального статуса, которым существенно понизят эту планку по годам выплат в ФСЗН. На сайте Минтруда и соцзащиты Беларуси специалисты разъяснили, что это некоторые социально уязвимые категории.

Так, например, не 18,5, а только 10 лет страхового стажа будет достаточно для выхода на пенсию по возрасту женщинам, родившим и воспитавшим четверых детей, людям, которые долгие годы по стечению обстоятельств ухаживали за малолетними детьми, инвалидами I группы, престарелыми, а также тем, кто проходил военную службу не менее 10 лет. Основание - статья 22-1 Закона «О пенсионном обеспечении».

5 лет страхового стажа для выхода на пенсию хватит, например, женщинам, родившим пять и более детей, инвалидам с детства, родителям детей-инвалидов, матерям военнослужащих, чьи сыновья погибли, исполняя воинский долг. Основание – статьи 17 – 22-1 упомянутого закона.

5 лет страхового стажа достаточно также людям, которые к пенсионному возрасту уже не менее 21 года были инвалидами 1 или 2 группы. Если же они были на инвалидности более 10 лет, но менее 21 года, то в этом случае для них из необходимых в 2022 году 18,5 лет страхового стажа он понижаются на 6 месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности.

В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в свою очередь, подчеркнули, что матери, воспитывавшие детей-инвалидов или инвалидов с детства не менее 8 лет до их 18-летия, могут выйти пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет при стаже работы не менее 20 лет.

А вот отцам таких детей для выхода на пенсию раньше на 5 лет надо отработать не менее 25 лет. Но этой льготой может воспользоваться либо мать, либо отец ребенка, но не оба сразу. При этом для каждого из них необходимо не менее 5 лет страхового стажа.

При этом общий стаж работы 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин – это не только работа, но и периоды ухода за ребенком-инвалидом, обучение в вузе.

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