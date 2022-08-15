Около 12 тысяч оккупантов оказались в ловушке на Херсонщине 15.08.2022, 11:56

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ВСУ заняли правильную позицию и успешно уничтожают логистику россиян.

Российские оккупанты попали в ловушку на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там оказались отрезанными около 10-12 тыс. вояк. Как сообщает glavred.info, об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Все это случилось благодаря действиям украинских защитников, которые успешно уничтожают логистику оккупантов на юге.

- Российская группировка войск на правобережье Херсонской области оказалась в ловушке. Это возникло в результате действий ВСУ. Россиян заманили в эту ловушку, отрезав от переправ. Россияне говорили, что они по оценкам, которые можно увидеть, перебросили 10-12 тысяч военнослужащих еще дополнительно на правобережье Херсонщины и укрепляли там позиции. Сейчас они еще больше оказываются отрезанными, - говорит Мусиенко.

Чтобы хотя бы как-то исправить ситуацию, они пытаются восстановить любой мост или переправу. В свою очередь ВСУ наносят мощные удары по Антоновскому мосту. Тем самым, оккупанты не могут наладить логистическое обеспечение, ведь мост находится под огневым контролем.

Эксперт также отметил, что украинские военные на юге заняли правильную позицию.

- В целом на юге ситуация развивается следующим образом — украинские силы заняли правильную позицию. Это разрушение логистики, истощение как следствие российского контингента, это обескровливание российской артиллерии и других видов войск в плане боеприпасов и снарядов. Как следствие создания психологического давления, чтобы оккупанты или отступали и убегали, или сдавались, — добавил эксперт.

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

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